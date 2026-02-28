Politico: Rusia își dezvoltă propriul scut antirachetă, care va putea intercepta în 10 ani rachetele nucleare franceze şi britanice

2 minute de citit Publicat la 23:38 28 Feb 2026 Modificat la 23:38 28 Feb 2026

Marinari britanici, la bordul unui submarine nuclear al UK, în timpul unui exercițiu de luptă. Foto: Getty Images

Sistemele antiaeriene și antirachetă dezvoltate de Rusia ar putea „în curând” să fie capabile să intercepteze rachetele nucleare lansate de Regatul Unit și Franța, conform unei analize militare realizate de Institutul Regal pentru Studii Strategice de la Londra (RUSI), informează Politico.

Raportul RUSI arată că Rusia a reușit să-și întărească propriul său „scut antirachetă”, ceea ce ar putea crea probleme în privința capacității celor două puteri nucleare europene (Franța și UK) de a putea lansa contraatacuri nucleare împotriva Federației Ruse, în următorii 10 ani.

Spre deosebire de Statele Unite, care dispun de un arsenal nuclear mai vast, UK și Franța se bazează în sepcial pe un număr limitat de ogive nucleare, desfășurate pe submarine nucleare din flotele proprii.

În același timp, sistemele antirachetă dezvoltate de Rusia devin, conform RUSI, din ce în ce mai performante.

Comparativ, în 2024, Israelul, alături de SUA, a reușit să intercepteze 90% dintr-un total de 200 de rachete lansate de Iran.

Conform raportului RUSI, dacă un procent similar de interceptări reușite poate fi atins și de sistemele antirachetă care protejează Moscova, atunci un atac anglo-francez cu rachete nucleare nu și-ar putea atinge obiectivele.

Sidharth Kaushal, autorul studiului realizat de Institutul pentru Studii Strategice de la Londra, a avetizat că „capacitatea de a lovi Moscova este esențială pentru ca Europa să dispună de o descurajare nucleară credibilă”.

De câte rachete nucleare dispun Parisul și Londra

Președintele francez Emmanuel Macron urmează să anunțe într-un discurs o propunere menită să extindă protecția nucleară franceză către partenerii europeni.

Discursul său, care va avea loc luni, pe 2 martie, va fi primul dedicat apărării nucleare de la adresa din 2020. Va fi ținut pe peninsula Île Longue, unde se află submarinele franceze dotate cu rachete balistice. Palatul Elysee precizează că oferta Franței „nu concurează în niciun fel cu umbrela nucleară a Statelor Unite”, dar reflectă schimbările geopolitice majore generate de invazia Rusiei în Ucraina și de reticența europeană față de angajamentele SUA.

Emmanuel Macron la bordul unui submarin nuclear francez. Foto: Profimedia Images

Politica nucleară a Franței este una de așa-numită „suficiență strictă”, ceea ce înseamnă că limitează numărul de focoase nucleare pe care le deține la numărul pe care îl consideră necesar pentru a provoca daune inacceptabile oricărui adversar.

Ca atare, are aproximativ 300 de focoase nucleare în arsenalul său – un număr mult sub cele peste 3.500 pe care le-ar avea SUA și Rusia.

Totodată, perspectiva Regatului Unit de a se baza pe SUA pentru a menține operațional arsenalul nuclear al țării este în prezent pusă sub semnul întrebării, în contextul schimbărilor din politica americană.

Marea Britanie mai avea în dotare 50 de rachete nucleare Trident în anul 2008, după achiziții dintr-un stoc american, potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Bradford.

Trident sunt rachete balistice nucleare, lansate de pe submarine. Programul de întreținere a acestui sistem de descurajare costă trei miliarde de lire sterline pe an.