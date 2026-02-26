Macron va propune ca umbrela nucleară franceză să ofere o protecție extinsă și pentru aliații NATO din Europa

Oferta lui Macron din 2020 a fost ignorată în mare măsură. Sursa foto: Getty Images

Președintele francez Emmanuel Macron urmează să anunțe într-un discurs o propunere menită să extindă protecția nucleară franceză către partenerii europeni.

Discursul său, care va avea loc luni, pe 2 martie, va fi primul dedicat apărării nucleare de la adresa din 2020. Va fi ținut pe peninsula Île Longue, unde se află submarinele franceze dotate cu rachete balistice. Palatul Elysee precizează că oferta Franței „nu concurează în niciun fel cu umbrela nucleară a Statelor Unite”, dar reflectă schimbările geopolitice majore generate de invazia Rusiei în Ucraina și de reticența europeană față de angajamentele americane, potrivit Euronews.

Ce ar presupune extinderea umbrelei nucleare franceze

Propunerea președintelui Emmanuel Macron nu înseamnă că Franța va crește numărul focoaselor nucleare sau că va înarma nuclear statele europene, ci o schimbare a doctrinei, astfel încât arsenalul nuclear să protejeze nu doar teritoriul francez, ci să descurajeze și amenințările la adresa aliaților.

Modificările vizează extinderea protecției prin planificare comună, exerciții și dialog strategic, astfel încât partenerii europeni să beneficieze de descurajarea nucleară franceză fără a deține efectiv armele.

“Acesta va fi un moment important în mandatul său. Vor exista, fără îndoială, unele schimbări și evoluții semnificative”, a declarat Elysee.

Oferta lui Macron din 2020 a fost ignorată în mare măsură, dar președintele francez a confirmat la începutul acestei luni la Conferința de Securitate de la München că s-a angajat într-un „dialog strategic” cu cancelarul german Friedrich Merz și cu alți lideri UE anonimi cu privire la „modul în care ne putem articula doctrina națională” privind descurajarea nucleară.

Acest nou interes nuclear în capitalele UE provine dintr-o schimbare dramatică a peisajului geopolitic global, de când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei și Donald Trump a revenit la putere în SUA.

Primul eveniment i-a forțat pe europeni să ia în considerare vulnerabilitățile și dependențele atunci când vine vorba de propria apărare, în timp ce cel de-al doilea i-a determinat pe mulți de pe continent să se îndoiască de angajamentul Washingtonului față de securitatea Europei.

Cel mai recent episod, în care Trump a amenințat cu forța militară Danemarca, aliată a NATO, pentru a cuceri Groenlanda, nu a făcut decât să agraveze aceste îngrijorări, deși liderii și miniștrii europeni au subliniat public că rămân convinși de angajamentul pe termen lung al Washingtonului față de aliații săi NATO.

Îngrijorări în rândul aliaților în urma deciziilor administrației Trump

SUA a precizat, de asemenea, că dorește să retragă parțial o parte din trupele și echipamentele sale din Europa, în timp ce încearcă să se orienteze către Indo-Pacific. Încă nu este clar ce va implica această retragere parțială și cum se va desfășura.

Însă surse apropiate președintelui au subliniat, de asemenea, convingerea că „trăim într-o perioadă fundamental propice proliferării nucleare”, Rusia dezvoltând noi rachete hipersonice, China extinzându-și rapid propriul arsenal, iar chestiunea viitorului Iranului atârnând greu asupra Orientului Mijlociu.

„Toate acestea generează un interes tot mai mare în rândul partenerilor”, a adăugat Palatul Elysee, subliniind totuși că „aceasta nu este în niciun fel o concurență cu NATO”.

Cu toate acestea, modul în care poate fi articulată o alternativă rămâne neclar. „Nu suntem angajați într-o cursă a înarmărilor”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, au declarat, de asemenea, că ar fi prea costisitor și consumator de timp pentru aliații europeni să încerce să înlocuiască umbrela nucleară a SUA.

Politica nucleară a Franței este una de așa-numită „suficiență strictă”, ceea ce înseamnă că limitează numărul de focoase nucleare pe care le deține la numărul pe care îl consideră necesar pentru a provoca daune inacceptabile oricărui adversar.

Ca atare, are aproximativ 300 de focoase nucleare în arsenalul său – un număr mult sub cele peste 3.500 pe care le-ar avea SUA și Rusia.

De asemenea, guvernul de la Berlin a început negocieri cu privire la o umbrelă nucleară comună europeană, fără să renunțe însă, deocamdată, la protecția pe care i-o conferă bombele atomice ale SUA staționate pe teritoriul german.