A fost adoptată reforma administrației. Se taie câte un post în toate cabinetele demnitarilor și se introduc criterii de performanță

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. Foto: Agerpres

Guvernul a adoptat reforma administrației publice, care aduce reduceri de personal în cabinetele demnitarilor și introduce criterii clare de performanță pentru funcționarii publici. Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, fiecare cabinet va pierde câte un post, iar evaluarea angajaților din sistem va fi realizată pe baza unor indicatori obligatorii. Totodată, peste 12.000 de oameni din administrația locală vor fi concediați, a anunțat Cseke în urmă cu puțin timp.

Principalele declarații ale lui Cseke Attila:

Pachetul pe adminstrație are trei părți: una legată de descentralizare, cu proceduri mult simplificate, fără birocrație prea multă. De asemenea, ca mecanisme de apropiere față de cetățean a deciziei, mai avem și transferul competenție către prefecți de atestare a domeniului public al UAT-urilor, car enu vor mai veni la Ministerul Dezvoltării.

Posibilitatea de transfer a imobilelor. Două spețe importante care rezultă din practica ultimilor ani: va exista posibilitatea transferurilor imobilelor neînscris în cartea funciară cu posibilitatea înscrierii lor în trei ani.

Avem semnale cu privire la imobile părăsite, cu proprietar necunoscut. Se propune un mecanism rapid pentru ca acestea să ajungă la autoritățile locale.

Sunt propuneri de simplificare a închirierilor bunurilor statului ca să nu mai avem nevoie de licitații pentru a pune un bancomat sau altceva într-o instituție publică.

Pe funcția publică se impun mecaninsme inovatoare. Anume mobilitatea prin rotație a funcțiilor publice de conducere cu maxim două mandate de cinci ani și la înalții funcționari publici la două mandate de trei ani fiecare. Funcționeză foarte bine la Comisia Europeană.

Două comune apropiate vor putea să aibă specialiști cu câte jumătate de normă, astfel încât să asigurăm cât mai multe servicii publice în cât mai multe unități administrativ-teritoriale.

Se propune evaluarea pe bază de cadre de competență și indicatori obligatorii de performanță într-un procent de 50%, cealaltă valoare de 50% putând fi stabilită de fiecare conducător, ordonator principal de credite, astfel încât să răspundă nevoilor specifice a fiecărei autorități.

Se propune, la nivel central și local o reducere semnificativă de membri în cabinetele demnitarilor – la nivel central, cei numiți, de la premier până la subsecretarul de stat. Și la nivelul autorităților locale, la toate cabinetele aleșilor locali, de la primarul și președintele consiliului județean, primarului reședință de județ și prefect, până la viceprimarii de comună.

Ca regulă, cu un post se reduce. Vă dau un exemplu: astăzi, un ministru are dreptul la patru consilieri în cabinet. După aprobarea acestei ordonanțe, numărul se reduce la trei.

...material în curs de actualizare