Când se pun anvelopele de vară în 2026. Regula pe care toți șoferii trebuie să o știe

Șoferii români încep să își schimba anvelopele cu cele de vară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Odată cu creșterea temperaturilor, mulți dintre șoferii români se întreabă când se pun anvelopele de vară în 2026 și care este momentul potrivit pentru a face schimbul de cauciucuri. Specialiștii spun că decizia nu depinde neapărat de o dată fixă din calendar, ci mai ales de condițiile meteo și de temperatura constantă de afară.

În general, anvelopele de vară sunt recomandate atunci când temperaturile depășesc în mod constant pragul de 7 grade Celsius. Sub această valoare, compoziția cauciucului de vară își pierde eficiența, iar aderența pe carosabil scade.

De aceea, în România, schimbul anvelopelor se face de obicei în lunile martie sau aprilie, după ce riscul de îngheț sau ninsoare a trecut.

Montarea anvelopelor de vară prea devreme poate reduce siguranța în trafic, mai ales dimineața sau pe timpul nopții, când temperaturile pot scădea brusc.

Când se pun cauciucurile de iarnă

Codul Rutier nu stabilește o dată exactă pentru montarea anvelopelor de iarnă. În schimb, legea prevede că acestea devin obligatorii atunci când drumurile sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Cu alte cuvinte, șoferii trebuie să aibă anvelope de iarnă ori de câte ori circulă pe un carosabil înzăpezit sau înghețat, indiferent de lună. Din acest motiv, mulți conducători auto aleg să monteze cauciucurile de iarnă în perioada octombrie–noiembrie, pentru a evita situațiile neprevăzute.

Specialiștii recomandă schimbarea anvelopelor înainte de apariția primelor ninsori, deoarece programările la service-uri pot deveni aglomerate în sezonul rece.

Cum recunoști anvelopele all season

Anvelopele all season, cunoscute și ca anvelope pentru toate anotimpurile, sunt concepute pentru a putea fi utilizate atât vara, cât și iarna, în condiții moderate. Acestea pot fi recunoscute după marcajele de pe marginea anvelopei.

Cel mai frecvent apare inscripția „All Season”, „All Weather” sau simbolul M+S (mud and snow – noroi și zăpadă). Unele modele includ și simbolul fulgului de zăpadă încadrat într-un munte cu trei vârfuri, ceea ce indică faptul că anvelopa respectă standardele pentru utilizarea pe timp de iarnă.

Deși sunt o soluție practică pentru șoferii care nu parcurg distanțe mari sau circulă mai ales în oraș, specialiștii spun că anvelopele dedicate sezonului – de vară sau de iarnă – oferă, în general, performanțe mai bune în condiții extreme de temperatură.