Ministrul Finanţelor a explicat procedura prin care românii din Diaspora primesc 100 de milioane de euro ca să investească în ţară

1 minut de citit Publicat la 16:29 28 Mai 2026 Modificat la 16:29 28 Mai 2026

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, joi, că a publicat în transparenţă, pe site-ul ministerului, Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului „Diaspora Investeşte Acasă”. Prin această platformă, românilor din Diaspora li se pune la dispoziţie suma totală de 100 de milioane de euro ca "să investească şi să dezvolte afaceri în România".

Fondurile vor fi acordate prin Banca de Investiţii şi Dezvoltare, iar programul este gândit ca un instrument de sprijin pentru investiţii, fără impact asupra deficitului bugetar.

"100 de milioane de euro pentru românii din diaspora care investesc acasă. Ieri am publicat în Transparenţă, pe site-ul Ministerului Finanţelor, Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului "Diaspora Investeşte Acasă" - prima platformă dedicată românilor din străinătate, prin care punem la dispoziţie 100 de milioane de euro pentru susţinerea celor care aleg să investească şi să dezvolte afaceri în România.

Mulţi au construit afaceri de succes în străinătate, au acumulat competenţe valoroase şi au demonstrat că pot performa la cel mai înalt nivel oriunde în lume. Cred cu tărie că România trebuie să devină o ţară care nu doar îşi încurajează diaspora să revină, ci şi una care oferă oportunităţi reale pentru investiţii, dezvoltare şi parteneriat pe termen lung", a postat Nazare pe Facebook.

Ministrul Finanţelor crede că acest program va genera locuri de muncă în România:

"Această măsură face parte din pachetul mai amplu de soluţii pentru relansarea economiei, stimularea investiţiilor şi consolidarea capitalului românesc, pe care l-am lansat în februarie. Banii vor fi acordaţi prin Banca de Investiţii şi Dezvoltare, iar programul este gândit ca un instrument de sprijin pentru investiţii, fără impact asupra deficitului bugetar. Cu alte cuvinte, susţinem economia fără să punem presiune suplimentară pe finanţele publice.

România are nevoie de experienţa, profesionalismul şi curajul românilor din diaspora. Iar statul trebuie să fie un partener real pentru cei care aleg să investească acasă".