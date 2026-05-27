Două fonduri coreene și compania Samsung ar fi vrut să investească în SMR-urile de la Doicești. Bolojan a avut documentul pe masă

5 minute de citit Publicat la 23:41 27 Mai 2026 Modificat la 23:42 27 Mai 2026

Un document obținut de Antena 3 CNN, dezvăluit în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, pare să-l contrazică pe premierul Ilie Bolojan în privința proiectului mini-reactoarelor de la Doicești. În documentul întocmit de Ministerul Energiei în septembrie 2025 scrie că Agenția Internațională a Energiei Atomice (AIEA) a concluzionat că amplasamentul proiectului respectă standardele de securitate ale agenției. De asemenea, memorandumul arată că două fonduri de investiții din Coreea de Nord și compania Samsung ar fi fost dispuse să investească în SMR-urile de la Doicești.

Memorandumul întocmit de Ministerul Energiei nu a fost aprobat de premierul Ilie Bolojan pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței de guvern.

Documentul face referire atât la amplasamentul proiectului de la Doicești, cât și la fondurile de investiții dispuse să finanțeze construirea mini-reactoarelor.

Memorandumul care contrazice Guvernul

În ceea ce privește amplasamentul, în memorandum scrie că din aprilie 2024, locația a fost evaluată de o echipă de la AIEA care a stabilit că este conform.

Iată ce scrie în document:

„Studiul în vederea elaborării Documentului Baza de Autorizare (LBD) aferent Proiectului SMR Doicesti a fost aprobat de CNCAN prin adresa nr. 3936 din 22.08.2023.

Acest studiu reprezintă o etapă cheie a Proiectului SMR Doicești, care va facilita implementarea procesului de autorizare pentru toate etapele de dezvoltare a centralei nuclearoelectrice NuScale din România.

Documentul Bază de Autorizare stabilește cerințele de autorizare pentru proiectul centralei cu șase module, documentele de reglementare, codurile și standardele aplicabile atât naționale cât și internaționale, precum și caracteristicile proiectului care asigură îndeplinirea cerințelor și criteriilor de securitate nucleară.

În data de 09.04.2024, misiunea de follow-up SEED (Site and External Events Design) a AIEA a concluzionat ca procesul de selecție a amplasamentului de la Doicești respectă abordarea recomandată de AIEA pentru selecția amplasamentului, așa cum este stabilită în Standardele de securitate ale AIEA”

Ce a spus Guvernul

Scandalul privind proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești a pornit după ce Ilie Bolojan a anunțat că a informat partenerul american că există o serie de probleme legate de proiectul reactoarelor de la Doiceşti.

La rândul ei, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că nu s-a pus problema opririi acestui program și a dezvăluit că la Doicești a fost descoperită o pungă de gaze pe terenul unde ar urma să fie amplasate mini-reactoarele.

„Premierul Ilie Bolojan nicidecum nu a anunţat nici în discuţia cu domnul ambasador, nici în public că proiectul este oprit. A anunţat partenerul american că sunt o serie de probleme. (...) Există o problemă cu solvabilitatea partenerului american NuScale, cunoscută în SUA.

Există o problemă cu amplasamentul acestui teren pe care ar urma să fie realizat obiectivul şi care este în vecinătatea unui teren care are o pungă de gaze - discutabil cât de mică sau cât de mare, dar ea există, iar noi vorbim de reactoare nucleare”, a explicat Dogioiu.

Două fonduri coreene și compania Samsung ar fi vrut să investească

Una dintre problemele semnalate de Ilie Bolojan cu privire la acest proiect a fost și lipsa banilor pentru a-l finaliza.

„Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziţie de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziţie, achiziţionat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulţi angajaţi care au tocat destul de mulţi bani şi avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu nişte sume imense de bani, în condiţiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiţie, pe care nu îi avem”a spus Bolojan.

Însă, în același document, Ministerul Energiei a arătat că două fonduri de investiții din Coreea de Sud, DSPE Beta Private Equity fund (DSPE) și KIND, dar și compania Samsung ar fi fost interesate să finanțeze proiectul.

„Calitatea de acționar al NuScale și relațiile pe care DSPE le menține cu o serie de finanțatori stretgici (KEXIM) și potențiali contractori (Samsung) ar putea fi benefică Proiectului SMR Doicești, atât din perspectiva de finanțare, cât și având în vedere experiența dovedită în domeniul nuclear”, scrie în documentul prezentat la „Sinteza Zilei”.

DSPE Beta Private Equity fund este un fond de capital privat, cu sediul in Coreea de Sud, care a fost înființat și este administrat de DS Private Equity Co., Ltd, o companie angajată în activități de investiții de tip leveraged buyout, recapitalizări și achiziții în mai multe industrii: tehnologie, sănătate, consum, servicii financiare, infrastructură și energie.

Fondul este afiliat DS Asset Management, care deține la ora actuală o participație și în NuScale, ca urmare a unei tranzacții directe autorizată de guvernul SUA.

„De altfel, intenția DSPE de a investi în proiectul RoPower a făcut parte din anunțul Casei Albe cu ocazia summit-ului G7 din luna mai 2023”, scrie în documentul citat.

Celălalt fond de investiții coreean la care se face referire în document este Korea Growth Investment Corporation (K-Growth), care administrează peste 7,7 miliarde de dolari în capital de risc (venture capital) și private equity.

La rândul ei, Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) este o agenție guvernamentală. Aceasta co-dezvoltă și co-investeste în proiecte globale de infrastructură împreună cu parteneri coreeni și internaționali.

Tot în document, ca posibilă finanțatoare a proiectului, apare și compania KIND.

„În acest sens, DSPE a creat un fond special pentru acest proiect în cuantum reprezentând contravaloarea EUR a 109,171,500,000 woni sud-coreeni prin intermediul a 3 Investitori (L.Ps): KIND (34,7%) K-Growth (35%) și Samsung (30,3%)”, scrie în documentul citat.

Ministerul Energiei a enumerat apoi avantajele cooptării DSPE în acționariatul RoPower Nuclear SA și a cerut să fie mandatat pentru a aproba:

„Acordul Acționarilor (SHA) având ca părți SNN, NOVA POWER & GAS S.R.L. (NPG) și DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE/PEF) și ca obiect dezvoltarea Proiectului Reactoarelor Modulare Mici SMR) în Doicești.

Cooptarea DSPE în acționariatul RoPower Nuclear SA ar putea avea multiple avantaje dintre care amintim:

îndeplinește criteriile necesare pentru a fi calificat drept investitor strategic și poate furniza sprijinul financiar și expertiza indispensabile consolidării structurii de capital a proiectului;

poate asigura accesul la o retea de potențiali furnizori de servicii/echipamente/finanțatori;

în ceea ce privește nevoia de finanțare a RoPower Nuclear SA, fiecare dintre părți va depune toate eforturile pentru a atrage fondurile necesare soluției de finanțare optime a Proiectului;

Preferabil, cea mai pare pondere a finanțării va fi asigurată de Agențiile de Credit de Export (din OCDE, SUA, Coreea etc.) și/sau organizații financiare internaționale și/sau prin accesarea de granturi sau alte finanțări nerambursabile”.

Memorandumul mai precizează că DSPE „a manifestat în ultimii ani un interes crescut și constant pentru acest proiect, iar investiție DSPE în RPN ar putea constitui modalitatea de a susține și cataliza implementarea tehnologiei NuScale în cadrul Proiectului SMR Doicești”.

Astfel, potrivit documentului SNN (Nuclearelectrica) ar fi urmat să investească 80.000.000 de euro, NPG va contribui cu suma de 24.000.000 de euro, iar DSPE ar fi finanțat cu 68.000.000 de euro.