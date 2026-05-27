În ce țări din UE oamenii economisesc cel mai mult și care e singura țară în care populația trăiește pe datorie

Publicat la 23:45 27 Mai 2026 Modificat la 23:46 27 Mai 2026

Rata economisirii diferă puternic între statele europene, iar Grecia este singura țară din UE în care gospodăriile cheltuiesc mai mult decât câștigă, potrivit unei analize OECD, citate de Euronews. La polul opus se află Suedia și Ungaria, unde populația pune deoparte peste 14% din veniturile disponibile.

Specialiștii spun că principalele motive pentru care europenii economisesc sunt teama de cheltuieli neprevăzute și pregătirea pentru pensionare, pe fondul unor sisteme de protecție socială considerate insuficiente.

Studiul a arătat că aproape două treimi dintre europeni economisesc din motive de precauție, în timp ce pentru jumătate dintre ei pensionarea este principalul motiv.

Economisirea netă a gospodăriilor reprezintă partea din venitul unei gospodării care nu este cheltuită pentru consumul final.

Potrivit OECD, ratele de economisire netă ale gospodăriilor variază considerabil în Europa. În 2024 sau 2025, acestea merg de la -9,3% în Grecia până la 14,7% în Suedia și Ungaria, comparativ cu media UE de 8,1%.

Grecia este singura țară aflată pe minus. Asta înseamnă că gospodăriile de acolo au cheltuit mai mult decât venitul lor disponibil net, fie folosind economiile acumulate, fie împrumutând bani pentru a-și finanța cheltuielile.

Alături de Ungaria și Suedia, rata economisirii nete depășește 10% în Cehia (13,7%), Franța (12,8%), Germania (10,3%) și Olanda (10,2%).

Și Spania (9,2%) și Irlanda (9%) rămân peste media Uniunii Europene.

Marea Britanie și Italia: marile economii cu cele mai mici rate de economisire

În timp ce Franța, Germania și Spania au rate de economisire peste media UE, Marea Britanie (4,7%) și Italia (3,2%) înregistrează valori considerabil mai mici.

În Letonia, rata este zero — ceea ce înseamnă că gospodăriile cheltuie fiecare ban câștigat. Slovacia (2%), Estonia (3%), Portugalia (3,4%) și Lituania (3,8%) sunt toate sub pragul de 4%.

Două țări nordice se află și ele sub media UE: Danemarca (7,5%) și Finlanda (4,4%).

Calcularea ratelor de economisire este dificilă

„Calcularea ratelor de economisire ale gospodăriilor este foarte complicată, iar comparațiile între state sunt și mai dificile”, a declarat pentru Euronews Business Michael Haliassos, profesor la Universitatea Goethe din Frankfurt.

El a subliniat dificultățile legate atât de măsurarea veniturilor disponibile, cât și a consumului gospodăriilor.

Veniturile sunt adesea raportate greșit sau nu sunt raportate deloc, din cauza temerilor legate de autoritățile fiscale sau a preocupărilor privind confidențialitatea.

În același timp, consumul este greu de măsurat în sondaje, deoarece oamenii nu își amintesc întotdeauna exact cheltuielile, iar metodele de corectare a acestor probleme diferă de la o țară la alta.

Cazul Greciei

Haliassos a remarcat că Grecia înregistra cea mai mare pondere a gospodăriilor care consumau mai mult decât câștigau în timpul crizei datoriilor suverane din 2015 și a doua cea mai mare pondere după România în jurul anului 2020, în timpul pandemiei COVID-19, când oportunitățile de consum au scăzut dramatic.

Rata economisirii în Grecia a fost în general pozitivă la începutul anilor 2000, deși a coborât temporar sub zero de câteva ori.

Lucrurile s-au schimbat radical după 2010, când criza datoriilor a împins rata economisirii adânc în teritoriu negativ, atingând minimul de -16,5% în 2013. Situația nu și-a revenit niciodată complet.

După ce a revenit aproape de zero în 2021, Grecia a scăzut din nou la -12,2% în 2022 și a rămas de atunci în jurul valorii de -9%.

Media UE a rămas relativ stabilă în aceeași perioadă, cu un salt puternic până la 12,4% în 2020, când restricțiile din pandemie au redus posibilitățile de consum ale gospodăriilor.

Potrivit Eurostat, Grecia a fost una dintre țările UE în 2024 în care nivelul mediu al venitului disponibil brut ajustat pe cap de locuitor era cu peste 20% sub media europeană.

Michael Haliassos a subliniat că în UE nu există țări care economisesc constant mult sau constant puțin, ci că diferențele sunt influențate de modul în care statele reacționează la diverse crize.

„Factorii-cheie care determină rata economisirii sunt structura pe vârste a populației și modul în care diferite categorii sociale și profesionale reacționează la crize”, a spus el.

De ce economisesc europenii? Rolul sistemelor de protecție socială

Charles Yuji Horioka și Luigi Ventura au descoperit că generozitatea sistemelor de protecție socială influențează importanța motivelor individuale pentru economisire.

Oamenii tind să economisească mai puțin pentru pensionare în țările cu pensii publice generoase și mai puțin pentru cheltuieli neprevăzute în țările cu sisteme publice de sănătate puternice.

„Aceste concluzii sugerează că motivele legate de pensionare și de precauție sunt dominante în Europa parțial pentru că sistemele de protecție socială nu sunt suficient de adecvate”, au arătat cei doi în studiul publicat de NBER în 2025.