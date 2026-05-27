Harta taxelor pe salarii în Europa: Cele mai mici sunt în Bulgaria. România, printre țările în care statul ia cel mai mult din venituri

4 minute de citit Publicat la 23:44 27 Mai 2026 Modificat la 23:44 27 Mai 2026

Povara fiscală diferă semnificativ de la o țară la alta în Europa. Nivelul veniturilor este, de regulă, factorul decisiv. Sursa foto: Getty Images

Diferențele dintre taxele aplicate salariilor în Europa rămân uriașe, iar un angajat care câștigă 100.000 de euro brut pe an poate păstra în mână sume complet diferite în funcție de țara în care lucrează. Potrivit unei analize Euronews Business, Europa de Est oferă în general cele mai mari venituri nete la acest nivel salarial, în timp ce statele din Vestul și Nordul continentului aplică unele dintre cele mai ridicate poveri fiscale. Bulgaria conduce clasamentul, cu aproape 87.000 de euro net anual, în timp ce Belgia se află la coadă, cu puțin peste 50.000 de euro. România se situează sub pragul de 60.000 de euro net, printre statele cu cele mai mici câștiguri reale raportate la un salariu brut de 100.000 de euro, potrivit Euronews.

Povara fiscală diferă semnificativ de la o țară la alta în Europa. Nivelul veniturilor este, de regulă, factorul decisiv. Unele state aplică un sistem de taxare unică, în timp ce altele folosesc impozitarea progresivă, ceea ce înseamnă că persoanele cu venituri mari plătesc un procent mai ridicat.

Statutul familial influențează, de asemenea, salariul net: dacă persoana este singură sau într-un cuplu, dacă există unul sau două venituri în gospodărie și dacă există copii în întreținere.

Astfel, dacă o persoană câștigă 100.000 de euro brut pe an, este necăsătorită și fără copii, cu cât ar rămâne efectiv în mână?

Dintre cele 31 de țări europene analizate (statele UE plus Marea Britanie, Elveția, Norvegia și Turcia), salariul net pentru un venit brut de 100.000 de euro variază între 50.750 de euro în Belgia și 86.930 de euro în Bulgaria.

Bulgaria este singura țară unde venitul net depășește 85.000 de euro. Urmează Estonia, cu 74.400 de euro. Cehia (72.800 euro), Malta (72.500 euro), Elveția (70.500 euro) și Cipru (70.300 euro) sunt țările unde angajații păstrează cel puțin 70.000 de euro dintr-un salariu brut de 100.000 de euro.

Marea Britanie oferă cel mai mare venit net dintre marile economii

În Regatul Unit, angajații păstrează aproape 70% din salariul brut la acest nivel de venit.

Salariul net ajunge la 69.900 de euro, cel mai ridicat dintre cele cinci mari economii europene. Spania (64.200 euro) și Franța (63.000 euro) se află la mijlocul clasamentului, în timp ce Germania (57.900 euro) și Italia (56.700 euro) oferă cele mai mici venituri nete dintre marile economii.

Cele mai mici venituri nete: Belgia, Danemarca și Suedia

La polul opus, Belgia (50.750 euro) ocupă ultimul loc, urmată de două state nordice: Danemarca (51.500 euro) și Suedia (52.000 euro). Austria (54.200 euro), Slovenia (55.060 euro) și Grecia (56.615 euro) se află, de asemenea, printre țările unde un salariu brut de 100.000 de euro se transformă într-unul dintre cele mai mici venituri nete din Europa.

Portugalia (57.000 euro) și România (58.500 euro) sunt și ele sub pragul de 60.000 de euro net.

Polonia (60.225 euro), Olanda (60.500 euro), Lituania (60.500 euro), Croația (61.000 euro) și Luxemburg (61.500 euro) sunt ușor peste acest nivel.

Dintre țările nordice, Norvegia (66.900 euro) oferă cel mai mare venit net, urmată de Finlanda (62.200 euro). Ambele sunt mult peste Danemarca și Suedia, care abia depășesc 50.000 de euro.

În Irlanda (64.000 euro) și Turcia (63.200 euro), angajații păstrează mai puțin de două treimi din salariul brut de 100.000 de euro. Slovacia (67.855 euro) și Ungaria (66.500 euro) sunt ușor peste acest nivel, cu diferențe de aproximativ 2.000–3.000 de euro.

Tendințe regionale: Est versus Vest și Nord

Europa de Est permite, în general, angajaților să păstreze o parte mai mare dintr-un salariu brut de 100.000 de euro. Aceste state folosesc frecvent sisteme de impozitare mai simple, cote maxime mai reduse sau contribuții sociale plafonate.

În schimb, Europa de Vest și de Nord înregistrează venituri nete mai mici la acest nivel salarial. Țări precum Belgia, Danemarca, Germania, Austria, Franța, Suedia și Olanda au o povară fiscală mai ridicată din cauza impozitării progresive, a contribuțiilor sociale și a altor taxe.

Taxele locale și regionale pot influența, de asemenea, clasamentul. Estimările au fost realizate folosind capitalele și principalele regiuni ale fiecărei țări.

Cum se compară 100.000 de euro cu salariile medii?

Deși un salariu brut de 100.000 de euro este considerat ridicat în unele state, el depășește media salarială în cea mai mare parte a Europei. Potrivit datelor OECD pentru 2025, Elveția este singura țară europeană unde salariul mediu pentru o persoană singură, fără copii, depășește acest prag, ajungând la 107.487 euro.

În Uniunea Europeană, Luxemburg are cel mai ridicat salariu mediu, de 77.844 euro. Treisprezece dintre cele 22 de state UE incluse în analiză au salarii medii sub 50.000 de euro, Slovacia având cel mai mic nivel, de 19.590 euro.

Ratele maxime de impozitare pentru persoanele cu venituri mari diferă considerabil în Europa și urmează aceleași tendințe regionale. Țările nordice și cele din Europa de Vest au, în general, cele mai ridicate cote marginale, de regulă între 45% și 60%, în timp ce Europa Centrală și de Est, inclusiv Balcanii, aplică niveluri mai reduse de taxare.

Pe de altă parte, potrivit raportului OCDE „Taxing Wages 2026”, salariile medii brute anuale variază de la 18.590 de euro în Turcia la 107.487 de euro în Elveția. Datele includ 27 de țări europene, dintre care 22 sunt membre ale UE. Elveția este singura țară unde salariile medii brute depășesc 100.000 de euro.