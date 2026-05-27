Directorul Hidroelectrica: „Suntem săraca fată bogată, cheltuim mulți bani, apoi ne uităm la diurna de 36 de euro a unui ministru”

Bogdan Badea, directorul general interimar al Hidroelectrica. Foto: Agerpres

Directorul general interimar al Hidroelectrica a declarat că reprezentanții companiilor de stat, miniștrii, parlamentarii și chiar președintele României primesc „remunerații derizorii” când călătoresc în străinătate ca să reprezinte interesele țării sau să negocieze investiții de miliarde de euro. Bogdan Badea a afirmat că statul român cheltuie „foarte mulți bani în multe zone” și apoi „se uită la cei 36 de euro diurnă” pe care îi primește un demnitar, relatează Agerpres.

Directorul Hidroelectrica s-a referit la un articol din OUG 109 care stipula că „este un beneficiu al managementului că ia avionul şi se duce să reprezinte compania”.



„Prin discuţiile pe care le-am avut ulterior cu Parlamentul României, s-a corectat această chestiune, care ulterior a fost atacată la Curtea Constituţională şi astăzi s-a clarificat: nu reprezintă un beneficiu.

Asta este valabil şi pentru demnitarii statului român, care sunt subremuneraţi atunci când trebuie să reprezinte România. Eu nu sunt politician, aşa că îmi permit să nu fiu populist. Eu cred că nici preşedintele României şi nici prim ministrul şi nici parlamentarii şi miniştrii n-ar trebui să aibă nişte remuneraţii derizorii sau să nu li să asigure cheltuielile de reprezentare, pentru că reprezintă ţara”, a declarat directorul general interimar al Hidroelectrica.



Bogdan Badea a afirmat că statul român cheltuieşte foarte mulţi bani în multe zone, după care „se uită la cei 36 de euro diurnă” pe care îi primeşte un ministru care se duce la Comisia Europeană să negocieze miliarde de euro pentru România.



„Eu cred că ţara asta este o ţară bogată, dar noi suntem cumva săraca fată bogată, pentru că cheltuim foarte mulţi bani în multe zone şi după aceea ne uităm la cei 36 de euro diurnă pe care îi primeşte ministrul X, care se duce la Comisia Europeană să negocieze miliarde cu Comisia Europeană.

Acelaşi lucru este valabil şi în companii. Şi, în companii, dacă vrem să facem o reformă serioasă, dacă vrem să vorbim de guvernanţă corporativă serioasă, trebuie să ne uităm ce au făcut alţii. Nimic în plus, nimic în minus. Să nu mai fim trataţi ca şi bugetari, ca şi instituţii publice, pentru că nu este aşa", a spus directorul general interimar al Hidroelectrica.

Oficialul a declarat că este nevoie de reducerea birocrației și modificarea legislației privind guvernanța corporativă pentru ca firmele de stat să fie mai performante.

„Ce ne împiedică să facem lucrurile mai bine? Am atras atenţia în ultima perioadă vizavi de birocratizarea excesivă şi modificarea cadrului legislativ pe guvernanţă corporativă începând de anul trecut. (...)

Cu alte cuvinte, dacă noi, ca şi conducător de companie, ne ducem să reprezentăm societatea - şi asta am făcut-o ani de zile la roadhow-urile cu investitori care se ţin în marile centre financiare ale lumii, la Londra, la New York, nu se ţin la Mc Donald's la New York şi nu se ţin la Mc Donald's la Londra, se ţin în zonele în care sunt bancherii, sunt investitorii, sunt cei care pot să investească în tine. Şi ceea ce nu s-a înţeles în România este că noi suntem un punctişor de pe hartă (...)”, a declarat Bogdan Badea, la conferinţa „Upgrade Romania: Viaţa după PNRR: Cum evităm prăbuşirea investiţiilor în 2027”.



Badea a atras atenția că de fiecare dată când un reprezentant al României încearcă să negocieze investiții în țara noastră, cealaltă parte caută informații despre noi, iar ceea ce văd în presă le poate influența decizia într-o direcție sau alta.

„Noi trebuie să ne ducem acolo şi să convingem un fond de investiţii că, în loc să bage bani în Africa sau în Asia sau într-o companie din Brazilia, să bage bani în Hidroelectrica sau în orice altă companie listată în România.

Este o competiţie şi orice analist de acolo se uită pe de o parte la ce se întâmplă în ţara respectivă şi ştirile sunt primul lucru pe care îl văd şi, după aceea, doresc să interacţioneze cu managementul companiei pentru a înţelege ce s-a făcut până acum, cum funcţionează compania, care sunt riscurile de implementare, care sunt planurile de viitor. Ulterior iau decizia de a băga sau de a nu băga bani”, a explicat acesta.



