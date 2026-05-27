Politico: Partidul german de extremă dreapta, AfD, ar putea fi interzis în Uniunea Europeană

3 minute de citit Publicat la 21:33 27 Mai 2026 Modificat la 21:33 27 Mai 2026

Partidul european de extremă dreapta Europa Națiunilor Suverane (ESN), din care face parte și Alternativa pentru Germania (AfD), ar putea fi interzis pentru că nu respectă valorile UE. Organismul de supraveghere de la Bruxelles a declanșat miercuri un proces care ar putea duce la decăderea ESN din dreptul său de a fi partid politic și la pierderea finanțării, scrie Politico.

Partidul ESN este o entitate juridică separată de grupul politic ESN din Parlamentul European, care găzduiește 27 de deputați europeni. Grupurile politice sunt facțiuni parlamentare, în timp ce partidele sunt alianțe mai largi ale partidelor naționale, finanțate din bugetul UE.

Grupul politic ESN nu se confruntă cu sancțiuni, iar singurul efect pe care l-ar resimți eurodeputații AfD ar fi lipsa unui partid politic care să ofere sprijin în viitoarele alegeri europene sau care să coordoneze politica cu facțiunile cu aceleași idei.

Partidul ESN și grupul ESN au fost înființate de Alternativa pentru Germania în urma alegerilor europene din 2024 și includ partidul Revival din Bulgaria, Reconquista din Franța (condus de Éric Zemmour), Confederația din Polonia, SPD din Cehia, Mișcarea „Patria noastră” din Ungaria, Forumul pentru Democrație din Țările de Jos și Mișcarea Republicii din Slovacia. În 2026, se preconizează că va primi subvenții de peste 2 milioane de euro de la Parlamentul European.

Organismul de supraveghere, Autoritatea pentru Partidele și Fundațiile Politice Europene, a declarat că a găsit dovezi care „pun la îndoială respectarea” de către partidul ESN a valorilor UE, a scris directorul autorității, Pascal Schonard, într-o scrisoare.

Mesajul a fost adresat Consiliului UE, format din reprezentanți ai guvernelor naționale, și a fost consultat de Politico.

Organismul de supraveghere monitorizează dacă partidele și fundațiile politice respectă normele UE care le guvernează. Aceste norme impun partidelor să susțină valorile fundamentale ale Uniunii, inclusiv „respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților”, așa cum sunt consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

În scrisoarea sa de 300 de pagini, Schonard afirmă că există „dovezi” că membrii ESN încalcă valorile UE. Dovezile includ hotărâri judecătorești, capturi de ecran și postări pe rețelele sociale ale europarlamentarilor și ale parlamentarilor de partid, care prezintă o retorică anti-imigrație, antisemită și anti-LGBT, inclusiv apeluri la remigrare și prezentarea homosexualității drept pedofilie.

Una dintre postările de pe rețelele sociale evidențiate în scrisoare a fost de la Tomasz Michał Grabarczyk, un politician național din partea partidului de extremă dreaptă Confederația/Noua Speranță din Polonia, care a scris luna aceasta: „Israelul nu este doar un stat criminal. Israelienii sunt o națiune de criminali”.

Nici Confederation, nici Grabarczyk nu au răspuns la o solicitare de comentarii.

Scrisoarea se concentrează pe Renașterea Bulgariei, afirmând că aceasta cooperează deschis cu partidul Rusia Unită al lui Vladimir Putin, acuzând-o totodată că se află în spatele protestelor violente de la Sofia și al atacurilor împotriva delegației Comisiei Europene din februarie 2025.

Punând accentul pe Alternativa pentru Germania, scrisoarea evidențiază o decizie a serviciilor de informații germane din mai 2025 de a clasifica partidul drept o organizație extremistă de dreapta „din cauza caracterului extremist al întregului partid, care ignoră demnitatea umană”.

AfD nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Parlamentul german a discutat anterior dacă să solicite curții constituționale a națiunii să înceapă procesul de interzicere a AfD.

Într-o declarație pentru Politico, organismul de supraveghere APPF a declarat că „a furnizat fapte Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, pentru a permite acestor instituții să decidă dacă să depună la Autoritate o cerere de verificare a conformității cu valorile Uniunii”.

ESN nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Președintele partidului ESN, Stanislav Stoyanov, a declarat pentru APPF pe 4 mai că „ESN nu are mandatul de a interveni direct în afacerile partidelor sale membre. Cu toate acestea, rămânem dedicați susținerii valorilor fundamentale ale UE printr-un dialog constant cu partidele afiliate”.

Oricare membru al Parlamentului, al Comisiei sau al Consiliului poate solicita APPF să inițieze procesul formal care ar putea duce la interzicerea unui partid.

Dacă APPF primește undă verde, va trimite observațiile sale către ESN, care ar putea lua măsuri pentru a atenua preocupările autorității. Un „comitet de persoane eminente independente” ar emite apoi o recomandare înainte ca autoritatea să ia orice decizie finală de a deregistra ESN ca partid politic european.

Odată ce autoritatea ia o decizie finală, Parlamentul și Consiliul au la dispoziție trei luni pentru a formula obiecții.