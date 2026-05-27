Bolojan şi Nadia Comăneci au discutat despre organizarea Galei "50 de ani de la prima notă de 10.00", din 29 mai. Mesajul premierului

1 minut de citit Publicat la 21:53 27 Mai 2026 Modificat la 21:53 27 Mai 2026

Bolojan şi Nadia Comăneci au discutat despre organizarea Galei "50 de ani de la prima notă de 10.00". Sursa foto: gov.ro

Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu marea gimnastă Nadia Comăneci, în contextul organizării Galei ''50 de ani de la prima notă de 10.00'' și a ''Galei Campioanelor'', informează Guvernul, notează Agerpres.

La întrevedere au participat vicepremierul Tanczos Barna și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu.

''Întâlnirea a avut loc în contextul organizării Galei '50 de ani de la prima notă de 10.00', care va avea loc în data de 29 mai, la Palatul Parlamentului, și a 'Galei Campioanelor', din 31 mai, de la Onești. Aceste două evenimente fac parte din calendarul manifestărilor organizate cu prilejul Anului Nadia Comăneci, dedicate celebrării performanțelor obținute în carieră de gimnasta noastră'', se arată într-un comunicat al Guvernului.

În acest context, premierul interimar i-a adresat un mesaj de mulțumire marei gimnaste pentru modul în care a reprezentat România.

''Numele Nadiei Comăneci este asociat cu performanța, indiferent de ce generație este rostit. Însă drumul spre succes a fost posibil doar prin muncă temeinică, seriozitate și talent. Întreaga carieră a Nadiei Comăneci inspiră și motivează. Îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru România și pentru că a fost un ambasador al țării noastre în lume!'', a afirmat Bolojan, citat în comunicat.

Guvernul a aprobat recent modernizarea și extinderea bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal Onești, locul în care s-a antrenat Nadia Comăneci.

Proiectul a fost aprobat la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației iar investiția totală depășește 122 de milioane de lei.