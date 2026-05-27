NATO a căutat punctele slabe din "Poarta Focşanilor" şi a pregătit un plan de apărare a României. "Putem interveni foarte repede"

1 minut de citit Publicat la 19:04 27 Mai 2026 Modificat la 19:06 27 Mai 2026

Poarta Focșanilor este o rută istorică folosită de armatele care veneau din est. Foto: MApN

NATO inspectează zonele nevralgice ale României care pot fi atacate de Rusia. Poarta Focşanilor, aşa cum este ea denumită - concret o zonă cuprinsă între Galaţi, Focşani şi Brăila - a fost survolată, miercuri, de militarii alianţei.

Şefii comandamentului de la Napoli, care se ocupă de apărarea României în caz de război, au vrut să vadă punctele slabe din acea zonă şi mai ales cum putem lupta în cazul unui atac în acea zonă.

Poarta Focşaniului, o dată cucerită, poate da un avans uriaş trupelor inamice, atât spre Marea Neagră, cât şi spre ţările vestice.

"Misiunea principală a acestui exerciţiu este aceea de a înţelege, de a radiografia întreaga regiune. Toate aspectele geografice, tocmai pentru a aduce un plus în planurile lor de apărare", a declarat Isidro Carrara Navas, unul dintre şefii NATO ai comandamentului de la Napoli, cei care se ocupă de securitatea României.

De ce zona Focşaniului, de ce "Poarta Focşanilor"?

Pentru că trebuie să ştim întreaga zonă din partea de nord până la Marea Neagră. Nu este vorba doar despre Focşani, ci şi despre munţii Carpaţi, Delta Dunării, despre regiunea Mării Negre. Luăm măsuri concrete de a ne apăra faţă de ameninţări.

În câte zile trupele NATO pot ajunge în România în cazul unei invazii?

În România şi Bulgaria avem batalioane care sunt gata să fie transformate în brigăzi de luptă. Suntem gata să intervenim foarte repede.

Ce este „Poarta Focșanilor”

"Poarta Focșanilor” este o porțiune de teren care se întinde pe teritoriul a patru județe: Vrancea, Galați, Brăila și Buzău. Se află în sudul zonei operaționale de est a României.

"Poarta Focșanilor" are o lățime de circa 85 de kilometri și merge în adâncime aproximativ 60 de kilometri, pe direcția Ianca-Nămoloasa-Cudalbi.

Limitele sale geografice sunt date de aliniamentele Râmnicu Sărat-Odobești-Panciu în vest, Panciu-Tecuci-Foltești în nord, Tichilești-Brăila-Galați-Foltești și cursurile Prutului și Dunării în est și Râmnicu Sărat-Sutești-Tichilești în sud.

Conform generalului în rezervă Cristian Barbu, armata română poate rezista singură, fără ajutor NATO, cel puțin 5 zile în fața unui asalt rusesc în zona Porții Focșanilor.