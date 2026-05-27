Comisia Europeană vrea să desemneze un „emisar pentru AI”, dar nu știe exact ce ar trebui să facă

2 minute de citit Publicat la 19:11 27 Mai 2026 Modificat la 19:11 27 Mai 2026

Comisia Europeană ia în considerare numirea unui „emisar pentru AI”, o funcție de nivel înalt care ar reprezenta Uniunea Europeană pe plan extern și ar impulsiona politicile industriale în acest domeniu. Ursula von der Leyen a anunțat acest plan în cadrul unei reuniuni cu lideri ai marilor companii europene. Fișa postului este încă neclară și în curs de definire. Un lucru este cert: persoana care va deține această funcție va raporta direct președintei Comisiei Europene, relatează Euronews.

Comisia Europeană ar putea numi în curând un trimis special pentru inteligență artificială, însă atribuțiile exacte ale acestuia nu sunt încă stabilite. Criticii însă consideră că este doar un joc de imagine, iar funcția va fi una lipsită de substanță.

„Este o idee care revine periodic”

Ideea unui emisar special pentru AI a fost lansată săptămâna trecută de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei întâlniri cu lideri ai marilor companii europene.

„Se pare că este o idee care revine periodic”, a declarat o sursă diplomatică pentru Euronews, precizând că nu este prima dată când această funcție este propusă.

Ce ar presupune exact acest rol este în continuare neclar chiar și în interiorul Comisiei Europene. În limbajul UE, „trimișii speciali” sunt de obicei diplomați de rang înalt desemnați să gestioneze negocieri importante, regiuni sau teme specifice.

Totuși, noul trimis pentru AI ar urma nu doar să reprezinte UE extern, de exemplu prin deplasări în Silicon Valley, ci și să dea un impuls politicii industriale europene în domeniu, inclusiv așa-numitelor „AI gigafabrici”: centre uriașe destinate dezvoltării tehnologiilor avansate de inteligență artificială.

Această inițiativă a fost criticată de lideri din mediul de afaceri european din cauza progresului lent și a resurselor financiare limitate alocate unor proiecte de infrastructură atât de costisitoare.

Criticii susțin că atât proiectul gigafabricilor, cât și ideea acestui trimis pentru AI sunt tipice stilului Ursulei von der Leyen: anunțuri politice sonore, dar cu rezultate limitate.

„Cu von der Leyen există multă vâlvă, dar puțin conținut în spate”, a declarat eurodeputatul Michael McNamara pentru Euronews.

Persoane din interiorul Comisiei au o altă perspectivă, susținând că punctul forte al lui von der Leyen este capacitatea de a anticipa tendințele, de a stabili agenda politică, lăsând detaliile operaționale aparatului administrativ al UE.

UE vrea să reintre în competiția globală pentru AI

Anunțul vine la câteva zile după ce factorii de decizie europeni au finalizat reforma AI Act, legea emblematică a Uniunii privind reglementarea inteligenței artificiale.

Intenția este clară: după conturarea cadrului de reglementare, Bruxelles-ul vrea să reintre în competiția globală pentru AI, dominată în prezent de SUA și China, și să stimuleze investițiile și inovația tehnologică în Europa.

Totuși, competențele exacte ale acestui post și modul în care ar interacționa cu structurile existente ale Comisiei, inclusiv cu Oficiul European pentru Inteligență Artificială, rămân încă neclare.

„Nu sunt sigur ce ar putea face concret această nouă funcție. Europa se confruntă cu probleme structurale care frânează dezvoltarea AI: costuri mari la energie, lipsa investițiilor de capital”, a spus McNamara.

Un lucru însă este cunoscut: funcția ar urma să fie ocupată de o persoană de rang înalt care ar raporta direct președintei Comisiei Europene.