Zelenski i-a trimis lui Trump o scrisoare urgentă în care avertizează că Ucraina rămâne fără apărare antirachetă

Publicat la 16:09 27 Mai 2026

Președintele Volodimir Zelenski i-a trimis o scrisoare președintelui SUA, Donald Trump, în care avertizează asupra agravării deficitului de sisteme de apărare antiaeriană, în special în ceea ce privește capacitățile anti-balistice, potrivit Kyiv Independent.

Apelul vine în contextul în care Rusia își intensifică atacurile aeriene de amploare asupra Ucrainei și amenință public cu un nou val de lovituri cu rază lungă asupra Kievului, inclusiv asupra a ceea ce Moscova a numit „centre de decizie” ale Ucrainei.

„Când vine vorba de apărarea aeriană împotriva rachetelor, ne bazăm pe prietenii noștri”, se arată în scrisoare, consultată de Kyiv Independent. „Când vine vorba de apărarea împotriva rachetelor balistice, ne bazăm aproape exclusiv pe Statele Unite.”

Oficialii ucraineni se tem că stocurile limitate de interceptori Patriot și alte sisteme furnizate de Occident ar putea fi insuficiente pentru a rezista bombardamentelor.

„Este cu adevărat dificil în ceea ce privește apărarea anti-balistă”, a declarat o persoană familiarizată cu situația pentru Kyiv Independent.

Potrivit sursei, ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanișîna, distribuie scrisoarea către Casa Albă, președintele Camerei Reprezentanților Mike Johnson și alți membri ai Congresului.

Mesajul reflectă, de asemenea, îngrijorarea tot mai mare a Kievului privind dificultățile în asigurarea armelor prin programul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), care permite aliaților NATO să finanțeze achiziția de armament american pentru Ucraina.

„Ritmul actual al livrărilor prin programul PURL nu mai ține pasul cu realitatea amenințării cu care ne confruntăm”, se arată în scrisoare. „Vă cer ajutorul pentru a proteja cerul Ucrainei de rachetele rusești.”

„În numele poporului ucrainean, solicit respectuos președintelui și Congresului SUA să rămână implicați”, continuă scrisoarea. „Și să ne ajute să asigurăm acest instrument vital de protecție împotriva terorii ruse — rachete Patriot PAC-3 și sisteme suplimentare — pentru a opri rachetele balistice și alte atacuri cu rachete rusești.”

Ultimul atac de amploare al Rusiei a subliniat presiunea tot mai mare asupra apărării aeriene ucrainene. Forțele aeriene ale Ucrainei au raportat că Rusia a lansat 90 de rachete și 600 de drone într-un atac masiv în noaptea de 24 mai.

Pe 16 aprilie, Zelenski i-a cerut comandantului Forțelor Aeriene, Mykola Oleshchuk, să contacteze de urgență țările partenere care au promis livrări de rachete Patriot și alte sisteme de apărare, pe fondul scăderii continue a stocurilor de interceptori.

Directiva a venit după avertismentul lui Zelenski că rezervele de rachete Patriot fabricate în SUA au ajuns la un nivel critic.

Moscova a combinat tot mai des escaladarea militară cu amenințări publice. Rusia a anunțat planuri pentru un nou val de atacuri de mare amploare cu rază lungă asupra Kievului pe 25 mai, descriindu-le drept represalii pentru un atac ucrainean în regiunea Luhansk ocupată.

Rusia a susținut că atacul ucrainean a lovit un cămin, în timp ce Kievul a afirmat că a vizat o facilitate de comandă a dronelor rusești.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, i-a transmis secretarului de stat american Marco Rubio, într-o convorbire telefonică din 25 mai, că Moscova plănuiește lovituri asupra „centrelor de decizie” ucrainene și a cerut Washingtonului să evacueze ambasada SUA din Kiev.

În scrisoarea sa, Zelenski afirmă că cerul Ucrainei poate fi apărat. „Majoritatea rachetelor rusești pot fi oprite”, a spus el.