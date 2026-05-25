DOCUMENT. Ce prevede noua lege a salarizării. Cel mai mare salariu va fi de 32.800 de lei. Vor exista 12 grade salariale

8 minute de citit Publicat la 17:37 25 Mai 2026 Modificat la 18:06 25 Mai 2026

Legea va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2027.

Ministerul Muncii a publicat, luni, proiectul Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, grilele de salarizare și calendarul de implementare. Potrivit documentului, valoarea de referință pentru calcularea salariilor din sectorul public în anul 2027 este de 4.100 de lei. Vor exista 12 grade salariale, dar coeficientul maxim rămâne 8. De asemenea, sporurile și primele nu pot depăși 20% din salariul de bază.

Documentul poate fi consultat AICI. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat proiectul de lege într-o conferință de presă. Proiectul de lege trebuie adoptat până la finalul sesiunii parlamentare pentru a respecta termenul de 1 iulie 2026 din PNRR.

„Din cauza faptului că era greu să intervii pe salariile de bază, pentru că trebuia să modifici legea 153, s-a marșat foarte mult pe sporuri – și știți că zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România (…). În momentul de față în zona de salarizare publică sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut, prin acest proiect pe care îl prezentăm, este să eliminăm 87 din aceste sporuri, deci 87 din 151 înseamnă o reducere de aproape 57%”, a precizat ministrul Muncii.

Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027

Potrivit proiectului de lege publicat de Ministerul Muncii, legea va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2027, iar cuantumul valorii, adică valoarea de bază folosită ca să se calculeze salariile din sistemul public, pentru anul 2027 este de 4.100 de lei.

„Intrarea în vigoare ART. 35

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2027.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (3), cuantumul valorii de referință pentru anul 2027 este de 4100 lei”, scrie în document.

Cât va fi cel mai mare salariu la stat

Mai exact, dacă o funcție are un coeficient de 2,5, de exemplul, salariul se va calcula: 4.100 lei × 2,5 = 10.250 lei salariu brut. Similar, cel mai mare salariu la stat va fi de 32.800 de lei brut. Adică coeficientul maxim, 8, înmulțit cu valoarea de referință, 4.100 de lei: 4.100 lei × 8 = 32.800 lei salariu brut.

„Diferențierea salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare se realizează prin utilizarea coeficienților de salarizare cuprinși în intervalul 1,00, care corespunde funcției cu cea mai mică responsabilitate, și 8,00, care corespunde funcției cu cea mai mare responsabilitate în stat”, scrie în proiectul de lege citat.

Grila de salarizare

Structura de grade salariale include 12 grade salariale. Fiecărui grad salarial îi corespunde un interval de coeficienți, după cum urmează:

Gradul salarial Coeficientul minim Coeficientul maxim 1 1,00 1,19 2 1,20 1,34 3 1,35 1,49 4 1,50 1,64 5 1,65 1,83 6 1,84 2,09 7 2,10 2,39 8 2,40 3,29 9 3,30 4,19 10 4,20 5,59 11 5,60 6,49 12 6,50 8,00

Sporuri și prime de performanță

Potrivit documentului citat, vor exista în continuare sporuri pentru munca de noapte, munca suplimentară, pentru condiții de muncă și persoane cu handicap. Însă, suma sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor nu poate depăși 20% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare.

Sporul pentru munca de noapte

Sporul pentru munca de noapte va fi acordat angajaților care își desfășoară activitatea între orele 22:00 și 6:00. Pentru orele lucrate în acest interval vor beneficia de:

un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru;

Sporul pentru munca suplimentară

Orele suplimentare nu pot depși 360 de ore anual și plata se face doar dacă efectuarea acestora a fost dispusă de șeful ierarhic în scrie, potrivit proiectului de lege.

„Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum și munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia”, scrie în document.

Dacă angajații nu pot fi compensate prin orele libere plătite în termenul prevăzut atunci:

munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se plătește în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate;

munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se plătește în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate;

Sporul pentru persoanele cu handicap

Persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art.86 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, pe perioada valabilității certificatului, pentru activitatea desfășurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din valoarea de referință.

Sporurile pentru angajații care lucrează cu fonduri externe sunt reglementate în două articole separate din lege.

Sporul pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri externe

În ceea ce privește sporul pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri externe acesta se acordă atunci când contractul este finalizat și doar pe durata implementării proiectului, potrivit proiectului de lege.

Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiect pentru proiectele finanțate din fonduri europene rambursabile/nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile/nerambursabile, beneficiază de un spor de până la 40% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare și indemnizația lunară, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Acest spor se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect și cu progresul tehnic/financiar raportat.

Președinții și vicepreședinții consiliilor județene și primarii și viceprimarii unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene rambursabile/nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile/nerambursabile pot beneficia de un spor cu o valoare de maximum 20% din indemnizația lunară în limita bugetului aprobat cu această destinație.

Personalul care ocupă funcții de demnitate publică, altele decât cele prevăzute la alin.(2), din instituțiile și/sau autoritățile publice care implementează proiecte finanțate din fonduri europene rambursabile/nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile/nerambursabile poate beneficia de un spor cu o valoare de maximum 20% din indemnizația lunară, în limita bugetului aprobat cu această destinație, în măsura în care aceștia îndeplinesc rolul de reprezentant legal/ordonator de credite.

Sporul pentru gestionarea fondurilor externe

Personalul care gestionează fonduri comunitare și personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaționale pe durata desfășurării activității în acest domeniu beneficiază de un spor de până la 40% din salariul de bază solda de funcție salariul de funcție și indemnizația de încadrare

De asemenea, ordonatorii de credite pot acorda, trimestrial, semestrial sau anual, premii de performanță personalului care:

a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției/autorității publice sau a sistemului din care face parte;

a participat la activități cu caracter deosebit;

a efectuat lucrări cu caracter excepțional ori a avut un volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate;

Și în acest caz, valoarea totală a premiilor de performanță acordate într-un an calendaristic la nivelul fiecărui ordonator principal de credite nu poate depăși 4% din suma prevăzută pentru cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad, salariile gradului profesional deținut, gradațiile și soldele de comandă, salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare, după caz, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget.

Premiile de performanță pot fi acordate:

pentru cel mult 30% din numărul total de posturi aferente funcțiilor de execuție ocupate la nivel de instituție/autoritate publică;

pentru cel mult 30% din numărul total de posturi aferente funcțiilor de conducere și funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici ocupate la nivel de instituție/autoritate publică;

Gradațiile corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă

Conform proiectului de lege, fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 6 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică, funcţiilor de conducere și funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază/indemnizaţia lunară.



Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 6 gradații sunt următoarele:

gradația 0 - până la 3 ani;

gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;

gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;

gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;

gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;

gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază/indemnizației de încadrare avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază/indemnizație de încadrare;

Proiectul de lege prevede și situațiile în care o persoană poate cumula mai multe funcții la stat:

În cazuri excepționale, posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică pot fi ocupate și prin cumul de funcții de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcții și a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante;

Posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate și numai în condițiile în care programul funcției cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcției de bază;