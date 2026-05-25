Papa Leon: Șomajul în masă generat de AI ar putea deveni o „calamitate socială”. 4 mesaje de reținut din enciclica Suveranului Pontif

5 minute de citit Publicat la 18:11 25 Mai 2026 Modificat la 18:11 25 Mai 2026

Într-o ruptură de tradiție, Papa Leon a prezentat personal documentul luni, în cadrul unui eveniment la Vatican. Foto: Profimedia Images

În prima sa mare enciclică, Papa Leon a tras un semnal de alarmă privind inteligența artificială. Suveranul Pontif a denunțat „cultura puterii” care alimentează ascensiunea rapidă a inteligenței artificiale, a cerut ca această tehnologie să fie supusă celor mai „riguroase” constrângeri etice, să nu fie folosită în război și a avertizat asupra impactului pe care AI îl are asupra pieței muncii, relatează The Guardian. În enciclica sa, primul text major al pontificatului său despre protejarea omenirii, el și-a cerut scuze și pentru întârzierea îndelungată a Bisericii Catolice în condamnarea sclaviei, descriind-o drept „o rană în memoria creștină”, și a vorbit despre „noile forme de sclavie” generate de economia digitală. În ampla sa lucrare, Papa Leon a avertizat asupra armelor autonome, a impactului pe care inteligența artificială îl are asupra mediului și a riscului pe care AI îl reprezintă pentru conexiunile umane. În același timp, el a subliniat că nu consideră inteligența artificială ca fiind „intrinsec rea”, relatează și Business Insider. Iată principalele concluzii. Papa Leon denunțat folosirea AI în războaie Într-o ruptură de tradiție, Papa Leon, care la scurt timp după alegerea sa în mai anul trecut a declarat că consideră inteligența artificială cea mai mare amenințare pentru omenire în prezent, a prezentat personal documentul luni, în cadrul unui eveniment la Vatican. Printre participanți s-a numărat și Christopher Olah, cofondator al companiei americane de inteligență artificială Anthropic, implicată într-un proces cu administrația lui Donald Trump privind etica AI.

Enciclicele sunt una dintre cele mai înalte forme de învățătură ale unui papă adresate celor 1,4 miliarde de membri ai Bisericii Catolice și, de regulă, stabilesc prioritățile sale, evidențiind totodată marile probleme ale societății.

În documentul intitulat Magnifica Humanitas („Omenirea Magnifică”), Leon, născut la Chicago și primul papă originar din SUA, s-a referit la „o renaștere îngrijorătoare a războiului ca instrument al politicii internaționale” și a spus că inteligența artificială contribuie la facilitarea „normalizării războiului”.

„Din acest motiv, dezvoltarea și utilizarea AI în război trebuie să fie supuse celor mai riguroase constrângeri etice, pentru a garanta respectul față de demnitatea umană și sacralitatea vieții și pentru a evita o cursă a înarmării cu astfel de arme”, a scris el.

Leon a cerut „dezarmarea” AI, afirmând totodată că unele sisteme autonome de armament sunt „practic dincolo de orice control uman”.

„Dezarmarea AI înseamnă eliberarea ei de mentalitatea competiției înarmării. A dezarma nu înseamnă a respinge tehnologia, ci a împiedica tehnologia să domine omenirea”, a scris el, adăugând că aceasta ar trebui să fie „prietenoasă cu oamenii”, accesibilă tuturor și deschisă discuției și dezbaterii.

AI nu trebuie monopolizată de giganții tech

Într-un pasaj care pare să vizeze Silicon Valley, papa a avertizat că puterea asupra sistemelor digitale, infrastructurii și datelor „nu aparține statelor, ci marilor actori economici și tehnologici” și că, atunci când această putere este concentrată „în mâinile câtorva”, ea tinde „să devină opacă și să evite supravegherea publică, crescând riscul unor forme distorsionate de dezvoltare care dau naștere unor noi dependențe, excluderi, manipulări și inegalități”.

Alături de doi cardinali, la prezentare au participat și teologii Anna Rowlands și Léocadie Lushombo.

Rowlands, profesoară de gândire socială catolică la Universitatea Durham, a spus că enciclica „aduce viziunea Evangheliei în dialog cu cultura AI” și, făcând acest lucru, „avertizează asupra unei culturi crescânde a puterii care remodelează munca, familia, educația și viața politică”.

Vaticanul este implicat serios de mai mulți ani în discuțiile privind AI, inclusiv prin dialoguri regulate cu Microsoft, Google și alte mari companii tehnologice.

Papa Leon avertizează că șomajul în masă ar putea declanșa o „calamitate socială”

Unul dintre temele majore ale scrisorii a fost șomajul generat de inteligența artificială, Papa Leon avertizând că șomajul în masă ar putea deveni o „adevărată calamitate socială”.

Temerile privind impactul AI asupra pieței muncii fac parte din dezbatere încă de la apariția inteligenței artificiale generative. Deși unele companii au pus recentele disponibilizări pe seama AI, nu toată lumea este de acord că aceasta va duce la o catastrofă pe piața muncii.

Stephen Parker, co-șef al strategiei globale de investiții la JPMorgan Private Bank, a declarat luna aceasta pentru Business Insider că „companiile își dau seama că AI are potențialul de a îmbunătăți competențele angajaților”, mai degrabă decât de a-i face inutili.

Papa a scris în acea scrisoare că, deși este „cu siguranță de dorit” ca AI să facă munca oamenilor mai sigură și mai ușoară, „protecția oportunităților de angajare și rolul de neînlocuit al individului trebuie să rămână regula generală”. El a scris că „urmărirea unor profituri mai mari” nu poate justifica decizii care elimină locuri de muncă. Pierderile masive de locuri de muncă din cauza AI, a avertizat papa, riscă să creeze o „sărăcire umană și culturală”. Suveranul Pontif a susținut că guvernele și companiile ar trebui să se pregătească pentru perturbările aduse de AI înainte ca și mai multe locuri de muncă să dispară.

„Fiecare introducere a automatizării și a inteligenței artificiale ar trebui să fie însoțită de măsuri verificabile pentru protejarea angajării, recalificării și participării lucrătorilor”, a scris el. Papa a mai spus că acest lucru ar ajuta la asigurarea faptului că AI se concentrează pe „eliberarea timpului și capacităților umane, mai degrabă decât pe producerea excluderii”.

Papa Leon a declarat luni că Biserica Catolică dorește să colaboreze cu dezvoltatorii de inteligență artificială pentru a discuta utilizarea corectă a tehnologiei.

„Ceea ce a făcut Leon în acest document este să pună întreaga greutate a funcției sale în sprijinul eforturilor Bisericii Catolice de a dialoga cu marile companii tehnologice”, a spus Christopher White, autorul cărții Pope Leo XIV: Inside the Conclave and the Dawn of a New Papacy și cercetător senior la Georgetown University.

„Este clar că abordează AI cu umilință și transmite că Biserica nu are toate răspunsurile privind politicile necesare pentru reglementarea AI. Dar privește lucid faptul că dezvoltarea AI nu poate deveni pur și simplu un «Vest Sălbatic», așa cum și-ar dori unii dintre susținătorii ei”, a explicat autorul.

Reacționând la enciclică, Christine Allen, directoare executivă a organizației caritabile catolice Cafod, a spus că mesajul papei vorbește despre „demnitatea inerentă a omenirii”.

„Nu suntem simple instrumente de producție, ci ființe vii, înzestrate cu o busolă morală. Într-o lume plină de dezechilibre, avem datoria de a folosi AI în mod responsabil. Mesajul de astăzi este că aceasta nu trebuie utilizată pentru a agrava și mai mult inegalitatea și suferința”, a adăugat ea.

Papa Leon și-a cerut iertare pentru rolul Bisericii în sclavie

Leon, a cărui istorie familială include atât persoane înrobite, cât și proprietari de sclavi, a scris despre sclavie: „Este imposibil să nu simțim o profundă durere atunci când contemplăm suferința și umilința imensă îndurate de atât de mulți oameni, în contrast puternic cu demnitatea lor incomensurabilă ca persoane iubite infinit de Domnul… Pentru aceasta, în numele Bisericii, cer sincer iertare.”

Papi anteriori și-au cerut scuze pentru implicarea creștinilor în comerțul transatlantic cu sclavi.

Însă niciun papă nu a recunoscut public până acum, cu atât mai puțin să își ceară scuze, pentru rolul pe care papii înșiși l-au avut în acordarea unei autorități explicite suveranilor europeni de a subjuga și înrobi „necredincioșii”.