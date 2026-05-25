VIDEO Un român din Italia a smuls un stâlp de pe stradă şi a plecat cu el în spate

1 minut de citit Publicat la 15:38 25 Mai 2026 Modificat la 15:38 25 Mai 2026

Carabinierii l-au predat pe român Biroului de Imigrări pentru procedurile de repatriere. Sursa foto: Profimedia (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 35 de ani a provocat panică la Bologna, în Italia. Bărbatul a smuls un stâlp cu indicatoare rutiere şi l-a cărat în spate pe străzile oraşului până când a intervenit poliţia. Ulterior, românul a fost cercetat şi expulzat din Italia.

Trecătorii l-au văzut pe român cum a smuls un stâlp cu mai multe indicatoare rutiere, apoi l-a târât pe stradă. Incidentul s-a petrecut în plină zi, într-o zonă foarte circulată a orașului italian, relatează publicaţia Il resto del Carlino.

Potrivit informațiilor, bărbatul se afla într-o stare evidentă de agitație și ar fi început să lovească puternic un stâlp de semnalizare rutieră, până când a reușit să îl smulgă. Stâlpul avea mai multe indicatoare rutiere, iar după ce l-a smuls, bărbatul nu l-a abandonat, ci l-a luat în spate şi a plecat pe străzi.

Scena a atras rapid atenția trecătorilor, astfel unii au fugit speriați, în timp ce alţii au filmat momentul cu telefonul mobil, iar mai multe persoane au alertat poliția.

La fața locului au sosit mai multe echipaje de poliţie care au securizat zona. Carabinierii l-au identificat pe bărbat, au încercat să îl calmeze şi mai ales au recuperat din braţele suspectului stâlpul.

A fost deschisă o anchetă, iar românul este cercetat acum pentru distrugere agravată și apoi a fost predat Biroului de Imigrări pentru procedurile de repatriere. Stâlpul recuperat va fi repus pe stradă.

Biroul de Imigrări, în urma validării de către Tribunalul din Bologna a ordinului emis de Prefect pentru îndepărtarea imediată de pe teritoriul național cu interdicție de reintrare pe o perioadă de cinci ani, a executat repatrierea românului.