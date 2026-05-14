Niște români au furat din Italia articole din piele de lux de 600.000 de euro

1 minut de citit Publicat la 12:57 14 Mai 2026 Modificat la 13:01 14 Mai 2026

Cei opt români arestați sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, furt calificat și tăinuire. Sursa foto: Profimedia

8 cetățeni români au fost arestați şi 11 sunt cercetaţi într-o anchetă de amploare desfăşurată de Carabinierii Unității de Investigații Veneția, cu sprijinul Comandamentului Provincial Milano. Românii sunt acuzaţi că au furat articole din piele de lux în valoare de peste 600.000 de euro.

Ancheta a început în 2024 după un jaf spectaculos care s-a petrecut în localitatea Fossò, din provincia Veneția, Italia. Ținta a fost atelierul „Artigiani Veneziani”, o companie cunoscută pentru producția de articole din piele de lux, iar prejudiciul depășește 600.000 de euro. Cercetările au arătat că 7 persoane mascate au forţat intrarea atelierului cu ajutorul unei dube, relatează Rainews.

În perioada aprilie 2024- ianuarie 2025, a fost descoperită o organizație criminală care opera în regiunile Veneto, Lombardia și Emilia-Romagna şi care era implicată în furtul de mărfuri care se aflau în containere, aflate în depozitul feroviar Milano Smistamento, unul dintre cele mai importante noduri logistice din nordul Italiei și în spargerile de camioane parcate în stațiile de service de pe autostrăzile dintre Milano, Pavia și Piacenza.

Baza grupării a fost identificată în Milano, în subsolul unui complex rezidențial, unde erau depozitate și ascunse bunuri furate în valoare de peste 550.000 de euro, este vorba despre electrocasnice, încălțăminte, computere și cosmetice.

Cei opt români arestați sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, furt calificat și tăinuire. În același dosar mai sunt cercetate alte unsprezece persoane pentru infracțiuni similare. Doi dintre suspecți au fost plasați în arest la domiciliu, doi au primit ordin să rămână în provincia Milano, iar trei au primit control judiciar. Un suspect, căruia i s-a ordonat să rămână în provincie, este în prezent dat dispărut.