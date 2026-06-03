Țara care vrea să renunțe la numerar. Anunță că e pregătită să facă asta chiar din ianuarie 2027

Uganda introduce limite stricte pentru retragerile de bani cash și pentru tranzacțiile cu cecuri. FOTO: Getty Images

Uganda face unul dintre cei mai importanți pași de până acum spre o economie fără numerar. Autoritățile introduc limite stricte pentru retragerile de bani cash și pentru tranzacțiile cu cecuri, în condițiile în care plățile digitale din țară au depășit 100,3 miliarde de dolari pe an, scrie Insider Africa.

Autoritățile nu se mai limitează doar la încurajarea plăților electronice. Acum, ele împing activ consumatorii și companiile să renunțe treptat la numerar și la tranzacțiile pe hârtie, în favoarea canalelor digitale. Începând cu 1 ianuarie 2027, persoanele fizice vor putea retrage de la ghișeu cel mult 13.700 de dolari pe zi, echivalentul a 50 de milioane de șilingi ugandezi, și cel mult 68.500 de dolari pe săptămână, adică 250 de milioane de șilingi.

Companiile vor avea limite mai mari, dar tot plafonate, 137.000 de dolari pe zi, echivalentul a 500 de milioane de șilingi ugandezi, și 685.000 de dolari pe săptămână, adică 2,5 miliarde de șilingi.

În același timp, Banca Ugandei reduce plafoanele pentru tranzacțiile cu cecuri în mai multe valute, pentru a diminua și mai mult dependența de metodele tradiționale de plată.

Valoarea maximă a cecurilor în șilingi ugandezi va scădea de la 2.740 de dolari, adică 10 milioane de șilingi, la 1.370 de dolari, echivalentul a 5 milioane de șilingi. Limita pentru cecurile în dolari va coborî de la 2.750 la 1.375 de dolari, iar pragul pentru cecurile în euro va fi redus de la 2.250 la 1.125 de euro. În cazul cecurilor în lire sterline, limita va scădea de la 2.200 la 1.100 de lire, iar pentru cecurile în șilingi kenyeni plafonul va fi înjumătățit, de la 300.000 la 150.000 de șilingi kenyeni.

De ce ia Uganda această decizie acum

Restricțiile vin într-un moment în care finanțele digitale se dezvoltă rapid în Uganda. Potrivit datelor Băncii Ugandei, valoarea tranzacțiilor cu bani electronici a crescut cu 28% în 2025, ajungând la 100,3 miliarde de dolari, echivalentul a 366 de trilioane de șilingi ugandezi. În același timp, numărul tranzacțiilor a urcat cu 17,3%, până la 9,1 miliarde.

Plățile prin telefonul mobil, considerate de mult timp unul dintre cele mai puternice instrumente financiare din Africa de Est, continuă să fie principalul motor al acestei creșteri.

Valoarea tranzacțiilor prin mobile money a crescut anul trecut cu 40%, până la 18,1 miliarde de dolari, echivalentul a 66,1 trilioane de șilingi ugandezi, iar numărul utilizatorilor activi a ajuns la 36,3 milioane. Rețeaua de agenți mobile money din țară s-a extins cu 27,5%, depășind 1,16 milioane de agenți la nivel național.

Aceste cifre explică de ce banca centrală consideră că Uganda este pregătită pentru o trecere mai profundă de la numerar la plăți digitale.

Într-o circulară transmisă băncilor comerciale, instituțiilor de credit și instituțiilor de microfinanțare care atrag depozite, banca centrală a transmis că măsurile urmează obiectivul de a construi un sistem financiar „modern, digital în primul rând”, prin încurajarea folosirii canalelor electronice de plată sigure.

Decizia Ugandei reflectă o tendință mai amplă în Africa, unde guvernele încearcă să aducă mai multă activitate economică în zona oficială și să întărească supravegherea tranzacțiilor financiare. Tranzacțiile în numerar sunt, de multe ori, greu de urmărit. Acest lucru complică colectarea taxelor, combaterea spălării banilor și monitorizarea fluxurilor financiare. În schimb, plățile digitale lasă urme clare și cresc transparența.

Pentru autorități, finanțele digitale nu sunt doar un instrument tehnologic, ci și un mijloc de control și administrare economică. De aceea, măsura ar putea avea efecte dincolo de sistemul bancar, influențând inclusiv colectarea veniturilor la buget și creșterea economiei formale.

În ciuda creșterii rapide a plăților digitale, numerarul rămâne foarte important în multe zone ale economiei ugandeze. Micii comercianți, transportatorii, comunitățile rurale și afacerile informale depind încă mult de banii fizici pentru tranzacțiile zilnice. Există diferențe și privind accesul multora dintre ei la internet, infrastructura bancară și educația digitală.

Asta înseamnă că succesul Ugandei în trecerea la o economie cu mai puțin numerar va depinde de capacitatea sistemelor digitale de plată de a prelua o parte mai mare din activitatea economică, fără să creeze noi obstacole pentru consumatori și firme.