Un val de aer rece va trece peste România. ANM: "Frontul atmosferic ne va traversa de luni noaptea"

Un val de aer rece va trece peste România de luni noaptea. Sursa foto: Getty Images

Alina Şerban, meteorolog al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) din România, a explicat duminică, la Antena 3 CNN, din ce cauză vremea se va răci brusc în multe regiuni, deşi, azi şi mâine sunt în vigoare coduri galbene de caniculă. Potrivit declaraţiilor sale, începând de luni noaptea, ţara noastră va fi traversată de un front atmosferic rece.

De mâine seară, în cea mai mare parte a țării vor fi ploi torențiale și intensificări ale vântului, iar temperaturile vor scădea cu până la 10 grade Celsius.

"Vom avea temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului în Vest, în centru, în Sud-Vest, iar caniculă în Câmpia de Vest. Acest lucru, însemnând temperaturi maxime, mâine, de 36 - 37 de grade Celsius. Un front atmosferic rece ne va traversa de luni noaptea, începând. Se vor transpune prin intensificări ale vântului în mod deosebit, rafale de 50-60 km/h, în general, cam în toate regiunile, prin averse torenţiale, cantităţi de 15 - 20, izolat, peste 30 de l/mp, căderi de grindină, dar şi vijelii", a explicat Alina Şerban, meteorolog ANM.

Potrivit meteorologilor, începând de mâine seară, de la ora 21:00, și până poimâine seară, la aceeași oră, în cea mai mare parte a României se vor manifesta intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, vijelii și o răcire accentuată.

"Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 40...50 km/h și local de peste 50...60 km/h, în noaptea de luni spre marți (17/18 august) în regiunile vestice, iar pe parcursul zilei de marți (18 august) în cea mai mare parte a țării.

Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ (15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 20...25 l/mp), izolat vijelii (viteze la rafală de peste 50 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), luni noaptea în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, iar marți (18 august) în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, în zonele montane și submontane și pe arii restrânse în celelalte regiuni.

Marți vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest și sud-vest, unde temperaturile maxime vor scădea cu mai mult de 8...10 grade și vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei", s-a menţionat în comunicatul ANM, de astăzi.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.