Ucraina a lovit sistemul rus de rachete "Bastion" în Crimeea ocupată. Rușii spun că au atacat fabrica de drone Fire Point la Kiev

1 minut de citit Publicat la 14:03 16 Aug 2026 Modificat la 14:03 16 Aug 2026

Ucraina anunță că a lovit sistemul de rachete Bastion, amplasat în Crimeea. Foto: X@Gerashchenko_en

Marina ucraineană a atacat pozițiile sistemului de rachete de coastă Bastion, amplasat în peninsula Crimeea, ocupată de Rusia, notează Agerpres, care citează EFE.

Baza respectivă este folosită de forțele Moscovei pentru a lansa asupra Ucrainei rachete supersonice și hipersonice, adaugă sursa citată.

Marina ucraineană a relatat pe Telegram că, în urma atacului, Rusia "a suferit pierderi semnificative de armament și personal".

Totodată, ucraineni precizează că sistemul Bastion este o armă rară și scumpă, pe care forțele ruse au folosit-o pentru a bombarda regiunile sudice și alte zone ale Ucrainei cu rachete supersonice Onix și rachete hipersonice Zirkon.

The Ukrainian Navy struck the launch positions and deployment site of the Russian Bastion coastal missile system in occupied Crimea.



The Bastion is a rare and expensive system used by Russians to attack southern and other regions of Ukraine with Oniks supersonic and Zircon… pic.twitter.com/uv1HbcE1su — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 16, 2026

Rusia spune că a atacat fabrici militare în Kiev

Statul Major General ucrainean a indicat, de asemenea, că forțele Kievului au atacat un hub al unității de rachete rusești și un pod feroviar în zona Svitlodolinske din regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei.

Podul este folosit de forțele ruse pentru logistică militară și transport de personal.

În plus, Ucraina a atacat echipamente și depozite de muniții rusești din Karlivka, în regiunea Donețk, în est.

La rândul său, Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că armata rusă a atacat, duminică, două fabrici militare din Kiev.

Unul dintre obiectivele atacului rusesc ar fi fost compania Fire Point, care produce drone și rachete, inclusiv arma cu rază lungă de acțiuneFlamingo, precum și încărcături explozive și combustibil solid, se arată într-un comunicat al ministerului rus.

Cealaltă fabrică atacată ar fi Ukrdefense, care produce componente pentru drone de atac precum Hruș și Garpiia.