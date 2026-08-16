ANM anunţă temperaturi ridicate în Bucureşti, în următoarele trei zile. Când se răceşte vremea

ANM anunţă temperaturi ridicate în Bucureşti, în următoarele trei zile. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică dimineaţa prognoza specială pentru Bucureşti. Potrivit specialiştilor, vremea se va menţine călduroasă în Capitală în următoarele trei zile, iar temperatura maximă nu va mai depăşi 34 de grade Celsius. Astăzi şi mâine, mai multe judeţe se află sub cod galben de caniculă, iar începând cu luni seara, vremea se răceşte brusc în cea mai mare parte a României.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 16.08.2026, ora 10:00 - 17.08.2026, ora 09:00

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi de 15...16 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 13 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 17.08.2026, ora 09:00 - 18.08.2026, ora 09:00

Vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi senin și vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 17...18 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 14 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 18.08.2026, ora 09:00 - 18.08.2026, ora21:00

Vremea va rămâne călduroasă. Ziua cerul va fi mai mult senin, iar seara și noaptea va avea înnorări trecătoare, dar probabilitatea pentru averse va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după-amiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze în general de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade.

În intervalul 16 august, ora 10 - 18 august, ora 21, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/atenționare/avertizare meteorologică.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).