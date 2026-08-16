ANM anunță că vremea se schimbă radical după codul galben de caniculă: vin ploi torențiale și vijelii, temperaturile scad cu 10 grade

ANM anunță că vremea se schimbă radical după codul galben de caniculă. Sursa colaj foto: Getty Images

Un nou val de caniculă pune stăpânire pe România începând de duminică, şase judeţe fiind deja sub cod galben de temperaturi ridicate. Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), mercurul va urca foarte mult în termometre şi luni, însă, tot de luni, vremea se schimbă radical în România. Se vor înregistra ploi torenţiale şi intensificări ale vântului, în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile scad cu 10 grade Celsius.

Cod galben de caniculă, duminică

Potrivit meteorologilor, astăzi, între orele 10:00 şi. 21:00, județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș şi Sălaj se află sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort

"(...), indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 33...35 de grade", s-a transmis într-un comunicat publicat pe site-ul instituţiei.

Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș şi Sălaj, sub cod galben de caniculă, duminică, 16 august 2026. Sursa foto: meteoromania.ro

Cod galben de caniculă, luni

ANM a transmis astăzi că, de mâine dimineaţă, de la ora 10:00 şi până seara, la ora 21:00, este în vigoare un nou cod de caniculă, valabil pentru zone din Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei şi cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei.

Cod galben de caniculă, luni, 17 august 2026. Sursa foto: meteoromania.ro

"Luni, 17 august 2026, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest", au precizat meteorologii.

Informare meteorologică de vreme severă, valabilă luni şi marţi

În comunicatul de astăzi, meteorologii au menţionat că, începând de mâine seară, de la ora 21:00 şi până poimâine seară, la aceeaşi oră, vor intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, vijelii şi răcire accentuată în cea mai mare parte a României.

Informare meteorologică de vreme severă, valabilă luni şi marţi. Sursa foto: meteoromania.ro

"Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 40...50 km/h și local de peste 50...60 km/h, în noaptea de luni spre marți (17/18 august) în regiunile vestice, iar pe parcursul zilei de marți (18 august) în cea mai mare parte a țării.

Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ (15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 20...25 l/mp), izolat vijelii (viteze la rafală de peste 50 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), luni noaptea în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, iar marți (18 august) în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, în zonele montane și submontane și pe arii restrânse în celelalte regiuni.

Marți vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest și sud-vest, unde temperaturile maxime vor scădea cu mai mult de 8...10 grade și vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei", s-a mai precizat în comunicatul ANM.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.