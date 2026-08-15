„Marea” de plastic din China. Cum s-au transformat sute de mii de kilometri pătrați de teren agricol în cel mai mare pâlc de sere

3 minute de citit Publicat la 18:22 15 Aug 2026 Modificat la 18:22 15 Aug 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Așa cum se vedea în 1987, o mare parte din peisajul din jurul orașului Weifang, în estul Chinei, părea din spațiu un teritoriu agricol obișnuit. Întinderi vaste de terenuri cultivate acopereau această parte a Câmpiei Chinei de Nord. Aproape patru decenii mai târziu, peisajul arată cu totul diferit. Acum este dominat de acoperișurile albe și transparente ale serelor, atât de dense încât imaginile din satelit seamănă cu o mare de plastic, scrie Times of India.

Potrivit unui studiu publicat în Nature Food, culturile în sere ocupau la nivel mondial aproximativ 1,3 milioane de hectare în 2019, iar Chinei îi reveneau aproximativ 60% din total.

O comparație realizată de NASA Earth Observatory între imagini Landsat din 7 mai 1987 și 20 mai 2024 arată transformarea produsă în jurul orașului Weifang, unde cea mai mare concentrare de sere din lume acoperă acum peste 820 de kilometri pătrați.

Cercetarea a constatat că agricultura în sere s-a extins deosebit de rapid în China după anul 2000.

Trecerea de la câmpuri deschise la o adevărată mare de plastic este deosebit de spectaculoasă la Weifang, un oraș de rang prefectural din provincia Shandong.

Imaginile Landsat ale NASA arată suprafețe întinse care în 1987 apăreau drept terenuri agricole deschise, iar până în 2024 ajunseseră să fie acoperite dens de sere.

Privite de sus, multe dintre aceste structuri apar albe deoarece acoperișurile lor sunt realizate din plastic opac sau translucid, ceea ce creează un contrast puternic cu nuanțele mai întunecate ale terenurilor neacoperite.

Extinderea serelor

Extinderea serelor nu înseamnă dispariția agriculturii, ci o schimbare majoră a modului în care este folosit terenul agricol. La Weifang, serele le permit fermierilor să cultive legume precum castraveți, vinete și roșii pentru piețele din întreaga Chină.

Culturile cu valoare mai ridicată, printre care căpșunile, strugurii, kiwi și fructul dragonului, au devenit și ele tot mai importante, contribuind la transformarea peisajului într-o zonă dominată de agricultura intensivă protejată.

Sateliții au făcut posibilă observarea mai multor decenii de intensificare a agriculturii.

Amploarea transformării este greu de perceput de la sol. O fermă individuală poate avea doar câteva sere, însă imaginile din satelit le permit cercetătorilor să observe mii de asemenea structuri în același timp și să urmărească extinderea lor de-a lungul deceniilor.

Un studiu publicat în Remote Sensing a reconstituit distribuția anuală a serelor agricole din provincia Shandong între 1989 și 2018, folosind imagini Landsat.

Cercetătorii au realizat hărți cu o rezoluție de 30 de metri, obținând astfel o evidență continuă a extinderii serelor pe parcursul a trei decenii.

Studiul a arătat cum teledetecția poate diferenția serele de terenurile agricole deschise și de alte tipuri de suprafețe, permițând urmărirea de la an la an a transformării treptate a peisajului agricol.

Această serie mai lungă de date ajută la înțelegerea imaginilor NASA din 1987 și 2024 în context. Schimbarea nu s-a produs în urma unui singur val de construcții.

Serele s-au înmulțit treptat, pe măsură ce agricultura protejată s-a impus și s-a extins în întreaga regiune.

Shandong era deja una dintre principalele provincii chineze în domeniul agriculturii în sere, iar cercetarea a identificat începutul anilor 1990 drept perioada în care producția specializată de legume în sere la scară largă a început să se dezvolte puternic în zonă.

Mai multă hrană, dar și un peisaj în schimbare

Agricultura protejată le permite fermierilor să cultive plante în condiții controlate și să prelungească perioada de producție dincolo de sezonul normal de cultivare în aer liber.

Studiul din Nature Food a constatat că agricultura în sere s-a extins rapid în ultimele decenii, în special în China, precizând totodată că efectele sale asupra mediului și societății diferă de la o regiune la alta.

Imaginile din satelit ale Weifangului arată o schimbare a practicilor agricole, nu dispariția agriculturii.

Ele arată cum terenurile deschise au fost acoperite treptat de sere, pe măsură ce agricultura protejată s-a extins în întreaga zonă.

Ceea ce de la nivelul solului pare o multitudine de ferme individuale devine, privit de sus, o întindere uriașă de sere acoperite cu plastic.

Comparația dintre imaginile Landsat din 1987 și cele din 2024 arată că terenurile au rămas agricole, însă până în 2024 aspectul lor s-a schimbat radical.

Câmpurile deschise au fost acoperite de structuri din plastic, formând una dintre cele mai mari concentrări de agricultură în sere din lume.

Transformarea arată cât de profund a remodelat agricultura protejată peisajul din Weifang.