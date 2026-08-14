Un iaht de lux, de 8.000.000 de euro, s-a scufudat dintr-o dată, la 4 zile după ce a fost livrat, la petrecerea de inaugurare

La patru zile după ce a fost livrat, un iaht de 30 de metri, estimat la 8 milioane de euro, s-a scufundat în Sardinia (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

La patru zile după ce a fost predat proprietarului, iahtul de lux „Angiola II”, model Amer F100, s-a scufundat marți în largul localității Porto Cervo, în Sardinia. Cele 14 persoane aflate la bord au fost evacuate la timp și nimeni nu a fost rănit.

Iahtul „Angiola II”, estimat la peste opt milioane de euro, s-a scufundat marți după-amiază în apele din apropierea localității Porto Cervo, în Sardinia. Nava tocmai fusese predată noului său proprietar, un antreprenor italian, potrivit Le Figaro.

Incidentul s-a produs în timp ce nava se afla în largul Costa Smeralda. O defecțiune a motorului ar fi provocat izbucnirea unui incendiu la bord, înainte ca iahtul să se scufunde. La bord se aflau 14 persoane, printre care invitați ai proprietarului și membri ai echipajului. Toți au putut fi evacuați și preluați de alte ambarcațiuni care navigau în apropiere.

Proprietarul a așteptat sosirea echipelor de intervenție și a reprezentanților Căpităniei portului La Maddalena, care au coordonat operațiunile de punere în siguranță a navei, relatează agenția italiană Ansa. „Angiola II” se află acum răsturnat, la aproximativ șapte metri adâncime, între insula Cappuccini și Capo Ferro. În jurul epavei au fost instalate baraje plutitoare pentru a limita riscul de poluare. Până în prezent, nu a fost constatată nicio scurgere de carburant în mare.

Iahtul trebuie să rămână sub supraveghere până la sosirea unui remorcher aparținând unei companii specializate, care va avea sarcina de a efectua operațiunea de ranfluare a navei și de a o aduce la țărm. Circumstanțele exacte ale defecțiunii urmează să fie stabilite.

Naufragiul are loc într-o perioadă în care incidentele cu iahturi sunt obișnuite în această parte a Sardiniei. Pe 8 iulie, de exemplu, un incendiu a izbucnit la bordul unui alt iaht care naviga între plaja Capo Ceraso și insula Tavolara, la câteva zeci de kilometri de Costa Smeralda.