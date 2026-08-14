Starlink nu mai exclude Polonia din zona de roaming Europa. Musk fusese acuzat de discriminare

Starlink nu mai exclude Polonia din zona de roaming Europa. Sursa foto: Getty Images

Serviciul de internet prin satelit Starlink nu va exclude Polonia din zona europeană de roaming, în urma unui protest al Varşoviei, a anunţat joi ministrul polonez pentru domeniul numeric, Krzysztof Gawkowski, notează Agerpres. Ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski îi ceruse direct lui Musk "să nu-i mai discrimineze" pe polonezi.

"SpaceX a răspuns la cererea mea şi nu va trata clienţii polonezi mai puţin bine decât pe cei din alte ţări europene. Clienţii polonezi nu vor fi supuşi niciunei noi restricţii", a scris oficialul pe platforma X.

Starlink, reţeaua de sateliţi deţinută de compania SpaceX controlată de magnatul Elon Musk, anunţase miercuri reguli noi, care ar fi exclus de luni Polonia din zona europeană de roaming. Utilizatorii polonezi ar fi trebuit să informeze Starlink despre orice deplasare în afara frontierelor, inclusiv în Europa, şi să plătească un abonament mai scump după 30 de zile în afara Poloniei.

Gawkowski a protestat împotriva "declaraţiei de călătorie" care ar fi urma să includă copia unui act de identitate cu fotografie, la fiecare ieşire în străinătate.

Ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski i-a cerut direct lui Musk "să nu îi mai discrimineze" pe polonezi.

Polonia, cu o populaţie de 37 de milioane, membră a Uniunii Europene şi a NATO vecină cu Rusia şi Ucraina, contribuie financiar la acoperirea Starlink a teritoriului ucrainean. Kievul foloseşte comunicaţiile prin satelit pentru apărarea împotriva invadatorilor ruşi.

Anul trecut, Polonia - aliată importantă a Ucrainei - a anunţat că alocă 77 de milioane de euro pentru achiziţionarea a 24.560 de terminale şi pentru plata abonamentelor la internet prin satelit ale ucrainenilor pe dispozitivele respective şi pe încă 5150 furnizate de alte entităţi.