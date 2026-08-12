Tăblițe cuneiforme vechi de 5.000 de ani traduse în engleză cu ajutorul inteligenței artificiale

O echipă de cercetători a realizat un model care, cu ajutorul inteligenţei artificiale, traduce tăbliţele cuneiforme. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un studiu publicat în revista științifică internațională PNAS şi realizat de profesorul Shai Gordin și de colegii săi de la Universitatea Ariel din Cisiordania, prezintă un model capabil să traducă automat textele akkadiene scrise în caractere cuneiforme în engleză, folosind inteligenţa artificială.

Scrierea cuneiformă este una dintre cele mai vechi forme de scriere din istoria omenirii. Originile sale, estimează arheologii, datează între anii 3400 și 3300 î.Hr., adică acum peste 5.000 de ani şi a traversat milenii de istorie. Ultimul text cuneiform datează cu certitudine din anul 75 d.Hr.

Bogăția scrierilor descoperite de cercetători este vastă, multe fiind în limba sumeriană și akkadiană. Acum, o contribuție crucială la traducerea acestei bogății de materiale vine din partea inteligenței artificiale, cu ajutorul căreia, datorită unei dezvoltări recente, este posibilă traducerea textelor cuneiforme digitalizate în limba engleză, relatează Il Messaggero.

Automatizare

Descifrarea sistemului de scriere a fost doar începutul acestei acțiuni, multe dintre sutele de mii de tăblițe cuneiforme descoperite au rămas încă nepublicate sau netraduse. Prin urmare, cercetătorii au apelat la inteligența artificială pentru a determina dacă unele părți ale acestui proces laborios ar putea fi automatizate, așa cum se explică într-un studiu aprofundat realizat de site-ul ştiinţific Zme Scienze.

Traducerea automată a făcut progrese semnificative în ultimii ani, iar inteligența artificială accelerează semnificativ acest proces. Acum, datorită inteligenței artificiale, cercetătorii au ajuns într-o etapă crucială, cu rezultate cu adevărat remarcabile. Profesorul Shai Gordin și colegii săi de la Universitatea Ariel descriu un model capabil să traducă automat textele akkadiene scrise în cuneiform în engleză. Deocamdată, funcția este disponibilă doar pentru această limbă, „dar este totuși o realizare extraordinară”, au afirmat aceştia.

Istorie politică și socială

Echipa de informaticieni și arheologi a creat, de fapt, un program de inteligență artificială capabil să traducă tăblițe în limba akkadiană, vechi de 5.000 de ani. Akkadiana era vorbită în mai multe regiuni ale Mesopotamiei antice, inclusiv Asiria, Isin, Larsa, Akkad, Babilon și, posibil, Dilmun.

„Sute de mii de tăblițe de lut inscripționate în scriere cuneiformă documentează istoria politică, socială, economică și științifică a Mesopotamiei antice. Cu toate acestea, majoritatea acestor documente rămân netraduse și inaccesibile din cauza numărului lor mare și a numărului limitat de experți capabili să le citească”, a explicat echipa de cercetători.

Noul program are un nivel ridicat de precizie și este capabil să traducă texte akkadiene formale, cum ar fi decretele regale, precum și scrieri mai literare și poetice. Scopul echipei este de a crea o colaborare om-mașină pentru a facilita traducerea din akkadiană în engleză.

Acurateţea

În faza de cercetare și proiectare, experții au dezvoltat două versiuni ale modelului: una a tradus limba akkadiană din reprezentări cuneiforme în alfabetul latin, cealaltă din codificarea standard a semnelor cuneiforme. Prima, legată de transliterarea latină, este cea care a obținut cele mai bune rezultate de-a lungul timpului, obținând un scor de 37,47 în cadrul Best Bilingual Evaluation Understudy 4 (BLEU4), un parametru utilizat pentru a evalua corespondența dintre traducerile umane și cele automate ale aceluiași text.

Programul, au precizat experții într-un comunicat, s-a dovedit deosebit de eficient în traducerea unor propoziții scurte sub 120 de caractere, însă după ce se depăşea acest număr de caractere, textul era corect din punct de vedere sintactic, dar nu precis. Scorul BLEU variază de la 0 la 1 (sau 0 la 100), scorurile mai mari indicând traduceri mai bune. Nici traducătorii umani experți nu ajung de obicei la 100, iar pentru o limbă precum cuneiformul, 37 este suficient pentru a obține rezultate bune. Modelul funcționează cel mai bine cu propoziții scurte și medii, dar pe măsură ce propozițiile devin mai lungi, are dificultăți în a surprinde contextul complet, deși cercetătorii spun că această problemă ar putea fi abordată în viitor.

Colecții digitale

Noul studiu se bazează pe un studiu inițial publicat de aceiași cercetători în 2023. De atunci, așa cum subliniază Zme Scienze, aceștia au extins rolul inteligenței artificiale dincolo de traducere. Se dezvoltă noi sisteme pentru a recunoaște semnele, a reconstrui pasajele deteriorate, a organiza colecțiile digitale și a identifica fragmente de tăblițe care ar putea aparține aceleiași opere. Acest tip de sistem a fost utilizat de mai multe ori, cu rezultate remarcabile.

În 2024, a fost creat SumTablets, un set de date care asociază semnele cuneiforme Unicode cu transliterări academice a 91.606 de tăblițe sumeriene. Scopul pe termen lung este de a conecta diferitele etape: fotografierea unei tăblițe, detectarea inscripțiilor acesteia, identificarea semnelor și a limbajului și reconstrucția pasajelor deteriorate. Niciun sistem disponibil în prezent, subliniază cercetătorii, nu este capabil să finalizeze întregul proces în mod fiabil, fără o supraveghere umană substanțială.

Progresul realizat din 2023 demonstrează însă că inteligenţa artificială poate face mult mai mult decât să genereze o traducere brută în engleză. Zme Scienze subliniază că acest lucru îi poate ajuta pe cercetători să exploreze colecții vaste, să identifice posibile conexiuni între fragmente și să detalieze texte care altfel ar rămâne nepublicate timp de decenii.