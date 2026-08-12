Aeroportul din Catania rămâne închis: curge lavă din vulcanul Etna din patru locuri

Cel mai activ vulcan din Europa expulzează încă de vineri cantităţi însemnate de cenuşă şi roci incandescente.Foto: Profimedia Images

Aeroportul din Catania, aflat pe insula italiană mediteraneană Sicilia, a rămas închis și miercuri, în plin sezon turistic, din cauza celei mai recente erupţii a vulcanului Etna. Mii de călători, inclusiv turiști străini, au fost afectați, după ce zborurile lor au fost anulate, potrivit Agerpres.

Spațiul aerian a rămas închis în Sicilia. Traficul aerian este în continuare blocat până la cel puţin la ora locală 18:00 (16:00 GMT).



Cel mai activ vulcan din Europa expulzează încă de vineri cantităţi însemnate de cenuşă şi roci incandescente.

Potrivit Institutului naţional de geofizică şi vulcanologie (INGV) din Italia, fluxuri dense de lavă s-au revărsat iniţial din două deschideri, situate la altitudini de 2.360 de metri, respectiv 2.750 de metri. De atunci, au apărut alte două deschideri prin care s-a revărsat lavă.



Operaţiunile aeriene au fost perturbate încă de vineri, iar spaţiul aerian a fost închis complet în ultimele zile, în plin sezon turistic, când pe insulă se află un număr mare de vizitatori străini.



Mulţi călători încearcă să folosească aeroportul din capitala insulei, Palermo, sau trenul, ca alternativă.



Un nor de cenuşă provenit de la vulcanul Etna a ajuns marţi deasupra Maltei, potrivit Reuters.

Companiile aeriene au fost nevoite să anuleze mai multe zboruri pe aeroportul din Malta în plin sezon turistic estival. Aeroportul din Malta este situat la circa 220 de kilometri sud de vulcanul Etna.



Vulcanul Etna, cu o altitudine de peste 3.300 de metri, erupe regulat şi este monitorizat constant