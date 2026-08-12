Un britanic a condus o mașină cu 654 km/h și a stabilit un nou record

Noul record, stabilit de vehiculul Hydromax al JCB, a depășit precedentul titlu oficial la combustia cu hidrogen, stabilit în 2004. Foto: Profimedia Images

Un șofer britanic, prima persoană care a depășit bariera sunetului cu o mașină pe uscat, a stabilit un nou record de viteză, de data aceasta într-un vehicul alimentat cu hidrogen. Andy Green, un pilot pensionar în vârstă de 64 de ani din Forțele Aeriene Regale, a atins o viteză de 654 km/h în Bonneville Salt Flats din Utah, cea mai rapidă viteză atinsă vreodată de o mașină pe bază de hidrogen, scrie, miercuri, BBC News.

Recordul lui Green a fost măsurat ca o medie a două runde cu o mașină alimentată de două motoare cu ardere internă cu hidrogen, cu o putere combinată de 1.600 de cai putere la frânare (CP).

În 1997, Green a condus maşina cu reacţie ThrustSSC prin deșertul Black Rock din Nevada cu o viteză de 1.228 km/h, devenind prima și încă singura persoană care a depășit bariera sunetului pe uscat.

Acum 20 de ani, Green a stabilit și un record mondial de viteză terestră pentru un vehicul diesel cu JCB Dieselmax, atingând o viteză de peste 563 km/h.

Noul record, stabilit de vehiculul Hydromax al JCB, a depășit precedentul titlu oficial la combustia cu hidrogen, stabilit în 2004 (295 km/h).

„Stabilirea unui record mondial de viteză terestră cu energie pe bază de hidrogen, la 20 de ani după Dieselmax, este un privilegiu imens. Acest record este o realizare uriașă realizată de o echipă de talie mondială și de o tehnologie superbă”, a spus Green.

Luna trecută, Green a declarat că încurajarea soției sale a fost crucială în a-l convinge să accepte provocarea, după ce a primit un telefon de la președintele JCB, Lord Anthony Bamford.

„Acum 20 de ani am venit la Bonneville cu JCB Dieselmax și am arătat ce poate face ingineria britanică cu motorul diesel. Astăzi am făcut-o din nou, de data aceasta cu motoare alimentate cu hidrogen”, a spus Lord Anthony.

Compania a dezvoltat mașina Hydromax în încercarea de a stabili un nou record pentru un vehicul alimentat cu hidrogen. În luna mai, Hydromax a atins 335 km/h în timpul testelor efectuate la RAF Wittering din Cambridgeshire.