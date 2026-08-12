"Ziua, pur și simplu îți arzi mâinile". Fermierii au trecut la tura de noapte. Ară și adună legumele de pe câmp până la 6 dimineața

Valurile de căldură îi obligă pe fermierii din întreaga Europă să schimbe atât modul în care lucrează, cât și orele de activitate. FOTO: Profimedia Images

Valurile de căldură îi obligă pe fermierii din întreaga Europă să schimbe atât modul în care lucrează, cât și orele de activitate. Unii recoltează noaptea, alții acoperă culturile cu plase care să țină umbră, răcesc adăposturile pentru animale sau renunță la calendarele de plantare folosite de-a lungul mai multor decenii.

Efectele sunt deja vizibile în estimările privind recoltele. Ministerul francez al Agriculturii a anunțat că producția de porumb pentru boabe este așteptată să scadă cu 35% față de anul trecut, până la nouă milioane de tone. Ar fi cel mai redus nivel înregistrat cel puțin din 1980, după ce temperaturile ridicate și seceta au afectat perioada de vegetație, scrie Financial Times.

La ora 2.00, reflectoarele luminează utilajele care înaintează pe terenurile fermei familiei lui Eleanor Gilbert, în comitatul britanic Berkshire. Tânăra de 24 de ani recoltează rapița în întuneric pentru a profita de roua care se așterne peste noapte. Este singura modalitate prin care poate crește suficient umiditatea semințelor, astfel încât marfa să fie acceptată de cumpărători. În jurul orei 10.00, trece la recoltarea grâului și continuă să lucreze întreaga zi. După numai două sau trei ore de somn, tânăra se întoarce pe câmp și o ia de la capăt.

"Este aproape ca și cum ai suferi permanent de diferența de fus orar. Nu poți să dormi în mijlocul zilei, pentru că nu este ceva firesc", spune Gilbert.

Lângă Madrid, cartofii sunt recoltați după apus

Nici cultivatorii de legume nu se descurcă mai bine. În împrejurimile Madridului, cartofii sunt recoltați după apus, deoarece scoaterea lor din solul încins le poate afecta calitatea. În Corsica, crescătorii de porci hrănesc animalele după lăsarea întunericului, când temperaturile mai scăzute le stimulează apetitul.

Pietro Cifarelli, un agricultor cu experiență care cultivă cereale și leguminoase în apropiere de Altamura, în regiunea Puglia din sudul Italiei, se numără printre fermierii care au început să lucreze noaptea.

"De la ora 11.00 până la 18.00 sau 19.00 nu poți face nimic. Dacă atingi o bucată de metal, pur și simplu îți arzi mâinile", povestește fermierul în vârstă de 60 de ani.

Năutul negru cultivat de acesta trebuie recoltat după ce se răcește în timpul nopții. Ziua, păstăile devin atât de uscate și de fragile, încât semințele se împrăștie imediat ce plantele sunt atinse.

Rapița este recoltată la ora 2.00, pentru a profita de rouă

În Berkshire, excesul de umiditate reprezenta în trecut o problemă pentru familia Gilbert. Fermierii așteptau de obicei să se evapoare roua de dimineață înainte de a începe recoltarea rapiței. Anul acesta, cultura a devenit însă atât de uscată în timpul zilei, încât aparatele nu mai puteau înregistra nivelul de umiditate.

Cumpărătorii pot refuza transporturile de rapiță cu o umiditate mai mică de 6%, explică Eleanor Gilbert.

Munca pe timpul nopții reduce și riscul ca utilajele agricole să aprindă vegetația extrem de uscată. Familia Gilbert duce acum pe câmp cisterne cu apă ca să poată crea rapid o fâșie de protecție împotriva incendiilor. În timpul unui incendiu recent, flăcările s-au răspândit prin miriște în numai câteva secunde. Fermierii s-au trezit la doar câțiva metri de foc în timp ce încercau să salveze recolta, înainte de sosirea pompierilor.

Eleanor Gilbert estimează că seceta a redus producția fermei familiei sale la aproximativ jumătate față de anul precedent. Costul producerii unei tone de cereale a crescut astfel de la aproximativ 150 de lire sterline într-un an bun la aproape 200 de lire.

Familia analizează acum dacă mai este justificată deținerea unei combine în valoare de aproximativ 500.000 de lire sterline sau dacă ar fi mai avantajos să folosească utilajele în comun cu un fermier vecin.

În Devon, echipele companiei de legume ecologice Riverford încep recoltarea la ora 5.00 și încearcă să încheie lucrul până la 13.00 sau 14.00, potrivit fondatorului Guy Singh-Watson. Șoferii pleacă devreme pentru a livra cutiile cu legume începând de la ora 6.00 și folosesc mai multe pachete de răcire pentru a menține produsele proaspete.

"Știam, într-un fel, că se va întâmpla, dar am crezut întotdeauna că va fi o problemă cu care vor trebui să se confrunte copiii noștri. Totul s-a produs însă mult, mult mai repede", spune Singh-Watson.

Schimbări similare au loc de mai mulți ani în unele regiuni din Asia. Dan Fairweather, responsabil pentru sisteme alimentare și natură în cadrul brokerului de asigurări Howden, afirmă că un investitor în agricultură a finanțat proiecte prin care fermierii au primit lămpașe de purtat pe cap, pentru a putea lucra noaptea. Temperaturile nocturne tot mai ridicate reduc însă perioadele de răgaz atât pentru culturi, cât și pentru muncitori.

Sisteme de răcire pentru animalele afectate de căldură

Fermierii sunt obligați să găsească și alte soluții. În regiunea italiană Lazio, Francesco Bracci încearcă să își protejeze vacile de căldură și să mențină producția de lapte.

În mod natural, bovinele produc mai puțin lapte în perioadele caniculare, explică fermierul. Anul acesta, scăderea a fost însă mai pronunțată decât de obicei, deoarece animalele au avut de suferit din cauza variațiilor mari de temperatură. Producția de lapte a scăzut cu până la 20% în unele ferme, potrivit Coldiretti, cea mai mare organizație a fermierilor din Italia.

Fermierii francezi au întâmpinat dificultăți în protejarea animalelor chiar și după adoptarea unor măsuri similare. Temperaturile de peste 40 de grade Celsius înregistrate la sfârșitul lunii iunie în Nouvelle-Aquitaine au provocat moartea în masă a animalelor din ferme de porci și de păsări, în ciuda intensificării ventilației, a pulverizării apei și a schimbării programului de hrănire, potrivit autorităților agricole regionale.

"Ne adaptăm continuu, deoarece principala noastră preocupare este bunăstarea animalelor. În fiecare an încercăm să modificăm adăposturile în funcție de schimbările climatice, astfel încât animalele să fie bine. Toate aceste lucrări presupun însă costuri foarte mari", explică Bracci.

Cheltuielile suplimentare nu se limitează la adăposturi. Culturile furajere necesare hrănirii bovinelor trebuie irigate acum la fiecare cinci zile, față de o dată la zece zile în trecut. Apa este pompată din râuri cu ajutorul unor motoare diesel, iar prețul motorinei agricole a crescut de la 0,90 euro la 1,45 euro pe litru.

Pierderi de zeci de miliarde de euro în agricultura europeană

Italia se confruntă cu ceea ce Coldiretti numește o "urgență climatică cu două viteze": nordul țării este afectat de furtuni puternice cu grindină, iar sudul de incendii de vegetație și temperaturi extreme.

Primele estimări arată că cele mai recente fenomene meteorologice au provocat agriculturii italiene pierderi de sute de milioane de euro.

La nivel european, costurile sunt deja considerabile. O cercetare realizată de brokerul de asigurări Howden pentru Banca Europeană de Investiții estimează că fenomenele climatice provoacă anual pierderi agricole de aproximativ 28 de miliarde de euro în Uniunea Europeană. Cea mai mare parte a pagubelor nu este acoperită de asigurări.

Dan Fairweather avertizează că pierderile medii anuale ar putea ajunge la aproximativ 40 de miliarde de euro până în 2050. Căldura afectează nu numai cantitatea, ci și calitatea recoltelor. Cerealele cu un conținut redus de proteine ar putea fi vândute pe piețe mai ieftine.

În Marea Britanie, Uniunea Națională a Fermierilor susține dezvoltarea unor soiuri de plante mai rezistente și elaborarea unor planuri pentru stocarea apei în perioadele de secetă.

La Riverford, Guy Singh-Watson a înregistrat timp de patru decenii datele de plantare și de recoltare, construind modele prin care încerca să anticipeze momentul în care legumele vor fi gata pentru livrare. Oscilațiile tot mai ample ale temperaturilor și precipitațiilor fac însă aceste calcule aproape inutile. "Toate acele informații pot fi rupte și aruncate. Pur și simplu nu mai au nicio valoare", conchide fermierul.