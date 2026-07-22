Prețul alimentelor ar putea crește în Europa, după ce căldura extremă a distrus 9 milioane de tone de cereale

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Se estimează că valul de căldură care a cuprins Europa în iunie i-a costat pe fermieri 2 miliarde de euro și a distrus 9 milioane de tone de culturi, stârnind îngrijorări cu privire la impactul asupra prețului alimentelor. Coceral, asociația europeană a comerțului cu cereale și semințe oleaginoase, a făcut estimarea recoltei de culturi precum grâu, orz, porumb și ovăz în urma valului de căldură, iar anul acesta s-ar putea înregistra cea mai mică recoltă din 2018, scrie The Guardian.

Pierderea a 9 milioane de tone ar însemna că cele 27 de state membre ale UE și Marea Britanie vor înregistra cea mai mică recoltă din 2018 și reprezintă o pierdere de producție agricolă mai mare decât producția totală de cereale prognozată combinată a Austriei, Irlandei și Olandei.

Coceral a asociat pierderile de recoltă cu cea mai fierbinte lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Porumbul a fost afectat în perioada crucială de polenizare, în timp ce grâul a fost afectat în perioada cunoscută sub numele de „umplerea boabelor”, când cerealele au nevoie de umiditate pentru a se umple, o etapă cheie de dezvoltare pentru randamentul culturilor.

Pe baza prețurilor actuale, grupul de reflecție Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) estimează că valoarea pierderilor de producție de cereale este de aproximativ 2 miliarde de euro, deși această cifră nu include costurile mai ample ale valului de căldură, cum ar fi pierderile de culturi de legume și animale.

Tom Lancaster, analistul pe terenuri, alimente și agricultură al ECIU, a declarat că „acest lucru îi va afecta pe fermieri la buzunare, reducându-le veniturile și subminând în același timp securitatea alimentară europeană”.

„În Marea Britanie am înregistrat deja trei dintre cele cinci cele mai slabe recolte înregistrate în acest deceniu, iar valurile de căldură recente de aici vor fi inevitabil costat din nou fermierii britanici”, a explicat el.

Se așteaptă ca Franța să aibă reduceri la producția de cereale, unde s-au pierdut aproximativ 3,4 milioane de tone de porumb, costul boabelor pierdute urmând să ajungă la 891 de milioane de euro. Următoarele cele mai mari pierderi de cereale sunt așteptate în Ungaria (2,4 milioane de tone) și Spania (1,4 milioane de tone).

Benoît Merlo, un fermier din regiunea Auvergne-Rhône-Alpes din Franța, a declarat că un deceniu de adaptare a fermei sale la condiții mai calde și mai uscate nu l-a ajutat anul acesta.

„Cu temperaturi care depășesc 38 de grade Celsius săptămâni la rând, totul se strică. Mă aștept la pierderi de randament de cel puțin 50% sau chiar 70% pentru anumite culturi, cum ar fi soia”, a spus el.

Fermierii britanici raportează condiții de secetă în mare parte a țării, în urma valului de căldură din iunie și a unei primăveri secetoase, deși acest lucru a fost resimțit cel mai acut în est și în anumite părți din sud-estul Angliei, fiind așteptate variații regionale.

Helen Plant, analistul principal pentru cereale și semințe oleaginoase din cadrul Consiliului pentru Dezvoltarea Agriculturii și Horticulturii (AHDB), a declarat că aceste „condiții secetoase din aprilie și o mare parte a lunii mai au afectat în mod clar dezvoltarea culturilor, în special a culturilor de primăvară și a cerealelor de iarnă cu rezerve limitate de umiditate”.

Rezultatul recoltei din Marea Britanie este incert, a transmis AHDB, în timp ce mulți fermieri au fost nevoiți să avanseze recoltarea din cauza vremii calde și uscate.

Paul Tompkins, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Fermierilor, a declarat că „fermierii și cultivatorii din întreaga țară lucrează non-stop pentru a recolta culturile care au venit devreme, pentru a uda fructele și legumele și pentru a avea grijă de animalele lor”.

„Pentru mulți fermieri, aceasta ar putea fi o altă recoltă dificilă și costisitoare, după impactul meteorologic extrem din 2024 și 2025, care a dus atât la secetă, cât și la inundații”, a explicat el.

Se așteaptă ca pierderile de culturi să facă Europa mai dependentă de importurile de cereale, împingând prețurile globale ale materiilor prime în sus, deși acest lucru va fi afectat și de recolta din emisfera sudică de la sfârșitul anului 2026 și începutul anului 2027.

Deficitul producției europene de cereale vine în contextul în care aprovizionarea cu culturi la nivel mondial se reduce, întrucât zonele sudice și vestice ale SUA suferă de o secetă severă, care afectează producția de cereale și carne.