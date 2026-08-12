Salvare miraculoasă dintr-o clădire distrusă de cutremur în Columbia: o femeie a fost scoasă de sub dărâmături după 30 de ore

Cutremurul s-a produs luni, la ora locală 07:34 (12:34 GMT), în apropierea localităţii San Jose del Palmar. Foto: Profimedia Images

O femeie din Columbia a fost scoasă în viață după 30 de ore de sub dărâmăturile clădirii în care se afla când un cutremur devastator a lovit regiunea, relatează Agerpres. Echipele de salvatori au trebuit să înainteze „şapte sau opt metri” printre dărâmături pentru a o elibera pe femeie, într-o operațiune care a durat 16 ore. Operațiunile de salvare continuă pentru alte 24 de persoane din acest bloc.

Femeia se afla la etajul al doilea al unei clădirii de cinci etaje când cutremurul de 7,4 pe scara Richter a zguduit Columbia. Blocul s-a prăbușit și femeia a rămas blocată sub dărâmături.

Pompierul Santiago Sanchez a declarat postului de televiziune Caracol că operaţiunea de salvare a fost complexă şi a durat aproximativ 16 ore.



Echipele de intervenţie au trebuit să pătrundă „şapte sau opt metri” printre dărâmături pentru a o elibera pe femeie. Starea femeii era „bună, având în vedere circumstanţele”, a precizat Sanchez.



El a afirmat că, potrivit estimărilor, alte 24 de persoane s-ar afla sub dărâmăturile clădirii, adăugând că operaţiunile de salvare continuă.



Cutremurul s-a produs luni, la ora locală 07:34 (12:34 GMT), în apropierea localităţii San Jose del Palmar, din regiunea vestică Choco, la o adâncime de aproximativ 103 kilometri.



Bilanţul victimelor se ridică la 181, a declarat preşedintele Abelardo de la Espriella.



Cel puţin 2.595 de persoane au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea 7,4, unul dintre cele mai puternice care au lovit Columbia în ultimele decenii.



Preşedintele a precizat că 195 de persoane au fost înregistrate oficial ca fiind dispărute. Cu toate acestea, o platformă online neoficială unde oamenii îşi pot înregistra rudele dispărute indică peste 4.000 de astfel de cazuri.



Conform experţilor în dezastre, primele 72 de ore după un cutremur major reprezintă perioada critică pentru găsirea supravieţuitorilor. După această perioadă, experienţa arată că şansele de supravieţuire ale persoanelor rămase blocate sub dărâmături scad drastic.