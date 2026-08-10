Eşecul operațiunii de la Cernavodă, explicat de Diana Buzoianu: "S-a creat un dâmb, care, practic, a reorientat debitul de apă"

Debitul Dunării ar putea ajunge la 1.360 de metri cubi pe secundă, marţi, potrivit spuselor Dianei Buzoianu. Sursa colaj foto: Facebook/Apele Române

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni seară, la Euronews, că nu mai este valabilă estimarea de duminică, potrivit căreia Centrala de la Cernavodă poate funcţiona nouă zile după lucrările de creştere a debitului fluviului Dunărea. "S-a creat un obstacol, un dâmb, care practic a reorientat debitul de apă", a explicat Diana Buzoianu, subliniind că apa are de parcurs 60 de kilometri din locul în care s-au făcut lucrări până la Centrala nucleară de la Cernavodă.

Diana Buzoianu a precizat, în cadrul interviului acordat în această seară, că debitul Dunării ar putea atinge marți, 11 august, un nou nivel istoric, de 1.360 de metri cubi pe secundă. Ea a mai spus că s-a reuşit creşterea nivelului de apă al Dunării cu 8 cm în prima zi, prin coborârea celor patru barje, dar şi prin distrugerea stâncii Pârjoaia.

"Estimarea este revizuită pentru că, în fața unor fenomene extreme, putem să dăm soluții, dar când vorbim de 60 de kilometri de parcurs al apei, evident că pot să apară inclusiv obstacole noi. Asta este ceea ce s-a întâmplat în cazul Dunării. Prin coborârea celor patru barje, prin stânca dislocată în zona de pe Dunăre, am reușit să creștem nivelul apei cu 8 centimetri în prima zi. Doar că apa respectivă, cărând aluviuni, creând anumite curente pe care noi nu mai puteam să le gestionăm pe un traseu de 60 de kilometri, este imposibil să previzionezi exact unde se vor mai putea crea obstacole.

S-a creat un obstacol, un dâmb care a reorientat apa și, astfel, nu a mai ajuns direct pe canalul unde ar fi trebuit, pentru centrala de la Cernavodă. Astăzi, suntem într-un pronostic mult mai sumbru decât ieri. În aceste momente au loc lucrări de dragare, care, și în momentul în care vor reveni ploile și va reveni debitul, vor ajuta ca, în cazul în care am avea o oprire a Unității 2, totuși să poată să repornească această unitate într-un termen mult mai rapid. Depinde mult și de lucrările de dragare.

Ce am putut să facem este să ne asigurăm că vine un debit mai mare de apă. Acum, pentru că pe cei 60 de kilometri au apărut obstacole noi, în momentul de față încercăm să dărâmăm obstacol cu obstacol, dar, evident, fiecare dintre aceste lucrări presupune modificări ale calculelor. Deci este aproape imposibil de gestionat.

Comunicatul de joia trecută arăta că este posibil să fie oprită Unitatea 2. Am reușit să câștigăm atâtea zile prin lucrările făcute. Fiecare zi câștigată e un plus, dar suntem într-un scenariu mai pesimist decât acum două zile.

Chiar astăzi au fost alocate 5 milioane de lei, prin hotărâre de Guvern, într-o ședință extraordinară, exact pentru aceste lucrări de dragare. Este o cursă contra cronometru, pentru că suntem la un nivel istoric al debitului. E un fenomen istoric. Suntem la nivelul de 1.400 și mâine (n.r.: marţi) s-ar putea să ajungem la 1.360. E un nivel istoric", a spus ministrul interimar al Mediului.

Efectele tot mai accentuate ale schimbărilor climatice sunt cunoscute de ani buni, iar Diana Buzoianu a atras atenția că România nu a făcut suficient pentru a se pregăti și pentru a limita impactul acestora.

"De-a lungul timpului au fost lucrări menționate că ar fi trebuit să fie realizate. De ani de zile se știe, hotărâri de Guvern cu indicatori aprobați chiar din 2024. Dar, la Ministerul Transporturilor, condus de PSD în ultimii ani, lucrurile nu s-au văzut atât de clar prioritizate pentru Dunăre. Se știa că vom avea din ce în ce mai mici debitele și se știa că vom avea din ce în ce mai mari niveluri de secetă, fenomene extreme în toată țara.

Ce nu s-a văzut în ultimii ani a fost prioritizarea lucrărilor care să poată să adapteze toate aceste comunități care sunt în jurul acestor zone, astfel încât să poată să-și ducă o viață normală chiar și în aceste situații de fenomene extreme.



Lucrările există, cele care ar fi trebuit să fie făcute. Lucrările există, discutate prin hotărâre de Guvern aprobată din 2024, cu indicatorii tehnico-economici. Aceste lucrări ar fi trebuit făcute, care, înțeleg, s-ar fi ridicat la aproape un miliard de lei. Lucrarea era pe ani de zile și trebuie să fie actualizată, asta s-a discutat inclusiv astăzi, în ședința de Guvern.

Ministerul Transporturilor este cel care trebuie să inițieze această hotărâre. Ministerul Mediului va sprijini cu avizarea și cu analiza avizelor de mediu.

Brațul Bala, da. Sunt lucrări pe mai mulți kilometri. Sub 20% din apă ajunge pe Dunărea veche, pentru că este preluat de brațul Bala restul apei. Practic, noi trebuie să aducem apa să ajungă într-un procent mult mai mare pe Dunărea veche", a mai spus ministra Mediului.