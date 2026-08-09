Miruţă spune că scufundarea celor 4 barje în Dunăre înseamnă cel puțin 9 zile câştigate pentru Cernavodă. "Creştere netă a apei de 8cm"

Miruţă spune că scufundarea celor 4 barje în Dunăre înseamnă cel puțin 9 zile câştigate pentru Cernavodă. sursa foto: Radu Miruţă / facebook

Ministrul interimar de Apărare şi de la Transporturi, Radu Miruţă, a transmis, duminică, după scufundarea celor 4 barje în Dunăre, operaţiuni care au avut loc vineri şi sâmbătă, că "nivelul apei în ultimele 24 de ore a crescut cu 4 cm", dar, de fapt, creşterea netă ar fi de 8 cm, având în vedere că prognoza indica şi azi o scădere de 4 cm. "8 cm câștigați la Cernavodă. Cel puțin alte 9 zile pentru Unitatea 2", a spus Miruţă.

Intervenția de la Cernavodă, desfășurată pe parcursul mai multor zile, a fost precedată de calcule și verificări menite să asigure îndeplinirea tuturor condițiilor de siguranță. Zona a fost inspectată inclusiv cu ajutorul dronelor, pentru a se determina intensitatea curenților.

În cadrul operațiunii au fost utilizate în total șase barje. Patru dintre acestea au fost scufundate, iar celelalte două au rămas la suprafață și au fost folosite pentru stabilizarea și poziționarea celor coborâte în apă.

Radu Miruţă a declarat că Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă a mai câştigat cel puţin 9 zile de funcţionare în contextul scăderii Dunării, după operaţiunea de scufundare a celor patru barje.

"8 cm câștigați la Cernavodă. Cel puțin alte 9 zile pentru Unitatea 2. Azi dimineață a fost prima măsurătoare după scufundarea barjelor în Dunăre și dragarea unor praguri: dupa ce ieri cota apei scăzuse cu 3cm, azi dimineață, la Cernavodă, nivelul apei în ultimele 24 de ore a crescut cu 4cm. Prognoza ne spunea că scădem și azi cu 4cm. Deci am câștigat 8cm net. Asta ne duce cu funcționarea Unității 2 pentru cel puțin 9 zile, pe prognoza actuală.

Este un rezultat concret pentru care le mulțumesc celor implicați: domnului prim ministru pentru coordonare si sprijin în depășirea tuturor blocajelor, ANAR pentru soluție, Armatei și Transporturilor pentru implementarea ei", a postat Miruţă pe Facebook.