Cancerul lui Joe Biden s-a agravat. Hunter Biden: "Prezintă metastaze la nivelul oaselor şi nu numai. Boala e foarte dureroasă"

Cancerul lui Joe Biden s-a agravat. FOTO: Hepta

Cancerul de care suferă fostul preşedinte american Joe Biden s-a agravat, prezentând metastaze "la nivelul oaselor şi nu numai", a declarat fiul său, Hunter, într-un interviu pentru BBC, care a adăugat că boala este "foarte dureroasă" şi "foarte invalidantă", notează Agerpres.

"Este foarte dureros şi foarte invalidant din multe puncte de vedere, dar el este încă aici", a spus în interviu fiul celui de-al 46-lea preşedinte al SUA (2021-2025), părând vizibil emoţionat în anumite momente. "Este realmente foarte greu şi foarte trist să vezi asta", a mărturisit el.

Democratul în vârstă de 83 de ani dezvăluise în mai 2025 - la patru luni după ce a părăsit Casa Albă - că suferă de un cancer de prostată "agresiv".

După diagnosticarea cu cancer, Joe Biden a început un tratament care a inclus radioterapie şi terapie hormonală. Luna trecută, înainte de lansarea unei cărţi despre preşedinţia sa, el a afirmat că tratamentul decurge "foarte bine".

Lansarea volumului său de memorii "Promise Me, America" este programată pentru 17 noiembrie, după alegerile parţiale de la jumătatea mandatului.