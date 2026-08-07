În 1956, un băiat a luat rotula unui stareț și o placă din Abația Glastonbury. După 70 de ani, văduva lui le-a returnat din Australia

George Box a luat artefactele în 1956, când a făcut o excursie cu școala la Abația Glastonbury din Anglia FOTO: Facebook/ Glastonbury Abbey

O rotulă despre care se crede că a aparținut unui stareț medieval a fost returnată Abației Glastonbury din Somerset, Anglia, la mai bine de 70 de ani după ce fusese luată de un elev de 11 ani, în timpul unor săpături arheologice.

Osul a fost luat în 1956 de George Box, care s-a strecurat pe sub frânghiile ce delimitau șantierul arheologic și l-a ridicat dintr-un mormânt deschis. Pe lângă rotulă, el a mai luat și un fragment dintr-o placă medievală de pardoseală. Obiectele au rămas în posesia lui timp de decenii, inclusiv după ce s-a mutat în Australia, în anii 1970, potrivit The Times.

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După moartea lui George Box, în 2025, văduva lui a adus ambele artefacte înapoi în Somerset, în această vară, când a venit să împrăștie cenușa soțului ei în apropiere de Brent Knoll, locul unde acesta copilărise. Rotula și placa medievală se află acum din nou la Abația Glastonbury și sunt expuse în muzeul abației.

Angajații abației au spus că neobișnuita returnare a început cu un e-mail neașteptat primit la sfârșitul anului trecut. Lucy Newman, reprezentantă a Abației Glastonbury, a spus că mesajul s-a remarcat dintre numeroasele solicitări pe care instituția le primește în mod obișnuit.

„Primim tot felul de solicitări ciudate și extraordinare prin e-mail, dar aceasta chiar a ieșit în evidență”, a declarat ea, citată de BBC.

Văduva lui George a explicat că intenționa să revină în Somerset pentru a-i împrăștia cenușa și că dorea, de asemenea, să înapoieze rotula și placa medievală pe care soțul ei le luase în copilărie.

Luate în timpul unei excursii școlare

Data menționată de familie corespundea unei importante campanii de săpături arheologice desfășurate la Abația Glastonbury în 1956. În timpul acelor cercetări au fost deschise mormintele mai multor stareți medievali.

Potrivit lui Newman, George, pe atunci un elev de 11 ani, s-a strecurat în zona săpăturilor când nimeni nu era atent și a luat atât rotula, cât și o bucată din pardoseala medievală.

„Ambele obiecte erau foarte ușor de ridicat și de ascuns în buzunarele de la pantaloni. Când era copil, nu a spus niciodată nimănui ce făcuse”, a explicat ea.

George a emigrat ulterior în Australia, în 1970, luând cele două obiecte cu el. În casa lui, rotula și placa medievală erau expuse într-o mică vitrină de sticlă, alături de fosile și alte obiecte.

Abația a precizat că George i-a mărturisit abia mai târziu soției lui cum intrase în posesia artefactelor. Înainte de a muri, a fost de acord ca acestea să fie returnate Abației Glastonbury, însă și-a dorit ca acest lucru să se întâmple doar după decesul său.

„Nu a vrut să se întâmple cât timp era în viață. Cred că, probabil, îi era rușine”, a spus Newman.

Înainte de moarte, George a construit și o cutie specială din lemn pentru ca artefactele să poată fi transportate în siguranță înapoi în Somerset.

Misterul privind identitatea starețului

Deși se crede că rotula a aparținut unuia dintre stareții medievali ai Abației Glastonbury, angajații nu pot spune cu exactitate cui anume.

Pe baza documentelor săpăturilor din 1956, se consideră că osul ar putea proveni de la unul dintre trei stareți care au murit între anii 1250 și 1290. Totuși, identificarea exactă a posesorului ar necesita redeschiderea mormintelor.

Însă, potrivit lui Newman, redeschiderea acestora ar afecta vestigii arheologice valoroase.

„O nouă săpătură ar perturba mai multe vestigii arheologice decât ar justifica beneficiul reunirii unui stareț cu propria sa rotulă”, a spus ea.

O călătorie în jurul lumii

Abația Glastonbury a declarat că apreciază faptul că obiectele au fost returnate după ce au petrecut decenii în Australia. Instituția nu încurajează îndepărtarea obiectelor arheologice de pe sit, însă Newman a spus că, după atâția ani, situația poate fi privită cu o anumită îngăduință.

Ea a reflectat și asupra călătoriei neobișnuite pe care a făcut-o rotula.

„Este, într-un fel, frumos că acest os al genunchiului a ajuns până într-o țară despre a cărei existență stareții din secolul al XIII-lea nu aveau absolut nicio idee”, a spus ea.

Newman a remarcat că mulți dintre stareții de la Glastonbury călătoreau prin Europa, vizitând locuri precum Roma, însă niciunul nu și-ar fi putut imagina o călătorie atât de îndepărtată precum cea până în Australia.

„Mulți dintre stareții noștri au călătorit mult prin Europa, mergeau la Roma și în alte locuri asemănătoare, dar acesta este, fără îndoială, cel mai umblat dintre ei”, a concluzionat ea.