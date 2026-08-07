Administrația Trump va plăti 1,2 miliarde de dolari unei companii germane pentru a opri proiecte eoliene din SUA

2 minute de citit Publicat la 17:35 07 Aug 2026 Modificat la 17:35 07 Aug 2026

Administrația Trump va plăti 1,2 miliarde de dolari unei companii germane pentru a opri proiecte eoliene din SUA. Sursa foto: Profimedia

Compania germană de energie RWE a anunțat că va renunța la proiectele sale de energie eoliană offshore din SUA, după ce a ajuns la un acord privind o plată de 1,2 miliarde de dolari (892 milioane de lire sterline) cu Departamentul de Interne al SUA, condus de administrația președintelui Donald Trump, notează BBC.

RWE a precizat că va reinvesti această sumă în proiecte convenționale bazate pe gaze naturale, inclusiv 900 de milioane de dolari (669 milioane de lire sterline) într-un proiect de terminal pentru exportul de gaze naturale lichefiate (GNL) în statul Louisiana.

„După o analiză atentă, s-a concluzionat că nu există nicio posibilitate de a obține autorizațiile necesare pentru aceste proiecte în SUA în viitorul previzibil”, a declarat compania într-un comunicat.

Trump a criticat în repetate rânduri energia eoliană de-a lungul anilor și își folosește adesea mitingurile electorale pentru a ataca turbinele, pe care le consideră „uriate” și inestetice.

RWE a anunțat că a convenit să renunțe la concesiunile sale din largul coastelor Californiei și Louisianei, precum și din zona New York Bight.

În total, compania germană intenționează să investească aproximativ 17 miliarde de euro (14,5 miliarde de lire sterline; 19,6 miliarde de dolari) în SUA în următorii șase ani, „pentru a-și extinde capacitatea de producție de energie”.

Secretarul pentru Resurse Interne, Doug Burgum, a declarat într-un mesaj postat pe platforma X că americanii merită un sistem energetic bazat pe bun-simț, nu unul dependent de „subvenții costisitoare”.

„Salutăm acordul și investiția voluntară a RWE în proiecte care consolidează securitatea energetică a națiunii noastre”, a adăugat el.

Ce obiective are Trump

Acest acord este cel mai recent încheiat de administrația Trump în acest an, în contextul în care Trump, un susținător vocal al industriei combustibililor fosili, continuă demersurile de a opri proiectele de energie eoliană offshore.

Trump a urmărit să sporească sprijinul guvernamental pentru combustibilii fosili după ce a candidat la președinție sub sloganul „forează, dragă, forează” („drill, baby, drill”).

La câteva zile după revenirea în funcție, el a declarat că „nu vom face chestia cu eolienele” și le-a numit „turbine eoliene mari și urâte”, periculoase pentru fauna sălbatică.

De asemenea, în această săptămână, el a afirmat că „orice țară care are turbine eoliene este o perdantă”.

În martie 2026, Departamentul pentru Resurse Interne (DoI) a ajuns la o înțelegere cu TotalEnergies, punând capăt proiectelor companiei franceze de energie eoliană offshore din SUA.

În schimb, compania a acceptat să redirecționeze investițiile către construirea unei uzine de GNL (gaz natural lichefiat) în Texas și către dezvoltarea extracției convenționale de petrol în Golful Mexic.

Luna trecută, administrația a semnat un acord similar, în valoare de 129 de milioane de dolari (96 de milioane de lire sterline), cu Duke Energy (companie cu sediul în Charlotte), în schimbul rezilierii contractului de concesiune pentru energie eoliană offshore deținut de companie în zona Carolina Long Bay.