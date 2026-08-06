Din albia Dunării secate a ieșit la iveală Podul lui Constantin, din Imperiul Roman. Imagini rare cu impresionanta construcție din 328

Nivelul scăzut al Dunării a scos la iveală Podul lui Constantin. Sursa foto: Muzeul Regional de Istorie din Plevna / Facebook/ Martin Milev

Nivelul extrem de scăzut al apelor Dunării a scos la iveală, în Bulgaria, Podul lui Constantin, oferind arheologilor bulgari o ocazie rară de a documenta ceea ce ei descriu drept una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale Imperiului Roman, notează Reuters. Podul, construit la ordinul împăratului Constantin I, a fost inaugurat în anul 328 d.Hr.

O serie de valuri de căldură care au doborât recorduri în Europa în această vară a provocat o secetă severă în anumite părți ale continentului, afectând cursuri de apă importante, precum Dunărea și Rinul.

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„Pentru arheologi, aceste momente sunt extrem de valoroase, deoarece natura scoate la iveală, pentru scurt timp, un obiect care, în cea mai mare parte a timpului, rămâne ascuns sub apele Dunării”, a declarat Pavel Popov, de la Muzeul Regional de Istorie din Plevna.



„Acest lucru ne oferă o ocazie rară de a-l observa, documenta și studia în mediul său autentic.”

Podul, inaugurat în anul 328 d.Hr

Podul, construit la ordinul împăratului Constantin I și inaugurat în anul 328 d.Hr, făcea legătura între orașul antic Ulpia Oescus și Sucidava, localitate situată pe teritoriul actual al României. Cu o lungime de peste 2 km, acesta este considerat unul dintre cele mai lungi poduri ale Antichității, deși a avut o existență de scurtă durată. Se estimează că a fost distrus în mare parte în jurul anului 367 d.Hr.

Marțea trecută, o echipă de la muzeul din Plevna a realizat fotografii aeriene și a documentat vestigiile vizibile ale podului, în apropierea satului Gigen din nordul Bulgariei.

Cercetătorii au utilizat drone pentru a cartografia și fotografia rămășițele expuse, urmărind traseul fundațiilor vizibile și evaluând starea de conservare a acestora.

A ieşit "la lumină" şi o motocicletă militară din Al II-lea Război Mondial

Nivelul extrem de scăzut al Dunării continuă să scoată la lumină obiecte ascunse de zeci de ani pe fundul fluviului. La Budapesta, în apropiere de Piața Batthyány, a fost descoperită o motocicletă militară din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, păstrată într-o stare surprinzător de bună datorită stratului gros de mâl care a acoperit-o.

Descoperirea a fost făcută pe malul din Buda al fluviului, chiar vizavi de clădirea Parlamentului Ungariei. Motocicleta era aproape complet îngropată, iar retragerea apei a făcut posibilă recuperarea ei.