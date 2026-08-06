Din albia Dunării secate a ieșit la iveală Podul lui Constantin, din Imperiul Roman. Imagini rare cu impresionanta construcție din 328

Nivelul extrem de scăzut al apelor Dunării a scos la iveală, în Bulgaria, Podul lui Constantin, oferind arheologilor bulgari o ocazie rară de a documenta ceea ce ei descriu drept una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale Imperiului Roman, notează Reuters. Podul, construit la ordinul împăratului Constantin I, a fost inaugurat în anul 328 d.Hr.
O serie de valuri de căldură care au doborât recorduri în Europa în această vară a provocat o secetă severă în anumite părți ale continentului, afectând cursuri de apă importante, precum Dunărea și Rinul.
„Pentru arheologi, aceste momente sunt extrem de valoroase, deoarece natura scoate la iveală, pentru scurt timp, un obiect care, în cea mai mare parte a timpului, rămâne ascuns sub apele Dunării”, a declarat Pavel Popov, de la Muzeul Regional de Istorie din Plevna.
„Acest lucru ne oferă o ocazie rară de a-l observa, documenta și studia în mediul său autentic.”
Podul, inaugurat în anul 328 d.Hr
Podul, construit la ordinul împăratului Constantin I și inaugurat în anul 328 d.Hr, făcea legătura între orașul antic Ulpia Oescus și Sucidava, localitate situată pe teritoriul actual al României. Cu o lungime de peste 2 km, acesta este considerat unul dintre cele mai lungi poduri ale Antichității, deși a avut o existență de scurtă durată. Se estimează că a fost distrus în mare parte în jurul anului 367 d.Hr.
Marțea trecută, o echipă de la muzeul din Plevna a realizat fotografii aeriene și a documentat vestigiile vizibile ale podului, în apropierea satului Gigen din nordul Bulgariei.
Cercetătorii au utilizat drone pentru a cartografia și fotografia rămășițele expuse, urmărind traseul fundațiilor vizibile și evaluând starea de conservare a acestora.
A ieşit "la lumină" şi o motocicletă militară din Al II-lea Război Mondial
Nivelul extrem de scăzut al Dunării continuă să scoată la lumină obiecte ascunse de zeci de ani pe fundul fluviului. La Budapesta, în apropiere de Piața Batthyány, a fost descoperită o motocicletă militară din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, păstrată într-o stare surprinzător de bună datorită stratului gros de mâl care a acoperit-o.
Descoperirea a fost făcută pe malul din Buda al fluviului, chiar vizavi de clădirea Parlamentului Ungariei. Motocicleta era aproape complet îngropată, iar retragerea apei a făcut posibilă recuperarea ei.