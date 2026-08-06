Ce spune MAE despre românca arestată în Germania pentru spionaj

Parchetul Federal din Germania a anunțat marți că două persoane au fost arestate și sunt acuzate că au spionat în favoarea Rusiei. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat joi, la solicitarea Antena 3 CNN, că un cetățean român a fost arestat de autoritățile germane în baza unui mandat emis de Curtea Federală de Justiție din Rheine (Renania de Nord-Westfalia). Die Zeit a relatat astăzi că o româncă de 45 de ani a fost arestată, sub acuzația de spionaj în favoarea Rusiei. Ea ar fi spionat directorul unei fabrici de drone, pe care plănuia să îl asasineze.

MAE a precizat că până în acest moment, românca arestată nu a făcut nicio solicitare de asistență consulară la Consulatului General al României la Bonn.

Iată comunicatul integral transmis de MAE:

„Cu referire la solicitarile dumneavoastră de presă adresate Ministerului Afacerilor Externe (MAE) referitoare la arestarea unui cetățean român în Germania acuzat de spionaj, MAE precizează că:



Autoritățile germane au pus în executare un mandat de arestare emis de Curtea Federală de Justiție din Rheine (Renania de Nord-Westfalia) prin care a fost arestat un cetățean român.



Menționăm că, până la acest moment, la nivelul Consulatului General al României la Bonn nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară din partea cetățeanului român în cauză sau a familiei acestuia”.

Româncă arestată în Germania

Parchetul Federal din Germania a anunțat marți că două persoane au fost arestate și sunt acuzate că au spionat în favoarea Rusiei.

Este vorba despre o femeie de naționalitate română, identificată drept Alla S., reținută în orașul Rheine, și un cetățean ucrainean, Serhii N., arestat în orașul Elda, din Spania.

Anchetatorii susțin că cei doi au supravegheat un cetățean german care furniza drone și componente pentru drone către Ucraina.

Parchetul german afirmă că activitățile de supraveghere aveau rolul de a pregăti alte operațiuni împotriva țintei. Potrivit publicației Deutsche Welle, anchetatorii iau în calcul că acestea ar fi putut culmina cu un atac fizic sau chiar cu o tentativă de asasinat asupra lui Stefan Thumann.

Atacul a fost dejucat după ce serviciile de securitate din Germania au primit un avertisment din partea agențiilor de informații ale unor state partenere.