China pariază mult pe Egipt, iar pariul a depășit acum 10 miliarde de dolari

1 minut de citit Publicat la 23:22 06 Aug 2026 Modificat la 23:22 06 Aug 2026

Investițiile chineze în Egipt au depășit pragul de 10 miliarde de dolari. FOTO: Getty Images

Investițiile chineze în Egipt au depășit pragul de 10 miliarde de dolari, a anunțat premierul egiptean Mostafa Madbouly, la o reuniune guvernamentală dedicată extinderii cooperării economice dintre cele două țări.

Potrivit șefului Guvernului de la Cairo, nivelul investițiilor reflectă încrederea tot mai mare a companiilor chineze în economia Egiptului și interesul acestora pentru oportunitățile de afaceri disponibile în această țară.

Madbouly a condus cea de-a treia reuniune a Comitetului ministerial pentru afaceri cu China, în timpul căreia miniștrii și alți oficiali de rang înalt au analizat stadiul Parteneriatului Strategic Cuprinzător dintre Egipt și China și au discutat noi direcții de colaborare, scrie Insider Africa.

Premierul egiptean a afirmat că relațiile economice dintre cele două state s-au consolidat constant, cu sprijinul conducerilor de la Cairo și Beijing. El a subliniat că această cooperare contribuie la obiectivele de dezvoltare ale Egiptului și, în același timp, servește intereselor comerciale comune.

Oficialii au evaluat și proiectele bilaterale aflate deja în desfășurare. Madbouly le-a cerut instituțiilor guvernamentale să colaboreze mai strâns pentru ca proiectele comune să fie implementate în condiții bune.

„Acest lucru reflectă încrederea tot mai mare a comunității de afaceri din China în mediul investițional din Egipt și în oportunitățile promițătoare pe care țara le oferă investitorilor”, a declarat premierul.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mohamed El-Homsany, a precizat că autoritățile analizează împreună cu partenerii chinezi noi proiecte și posibilități de investiții, pentru extinderea cooperării economice.

Discuțiile au vizat dezvoltarea industrială, proiectele de desalinizare, transferul și localizarea tehnologiilor, telecomunicațiile, infrastructura de transport, mineritul, energia regenerabilă, industria chimică și inginerească, agricultura și măsurile pentru creșterea exporturilor agricole egiptene.

Guvernul de la Cairo estimează că aceste proiecte vor susține obiectivele de dezvoltare pe termen lung ale Egiptului, prin atragerea unor noi investiții chineze, creșterea capacității de producție internă, transferul de tehnologie și crearea unor noi oportunități economice.

Oficialii celor două țări au discutat și despre noi domenii în care cooperarea ar putea fi extinsă în următorii ani.