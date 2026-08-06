După ce i-au fost descoperite mesajele vechi de pe Instagram, o regină a frumuseții a rămas fără coroană

Brittany Boltinhouse a rămas fără titlul de Miss North Carolina USA la o lună după victoria care a făcut-o vedetă FOTO: Instagram/ espino.sosa

O tânără care a câștigat titlul de miss în statul american Carolina de Nord a rămas fără coroană și fără toate avantajele conferite de titlu după ce au fost descoperite niște postări mai vechi pe conturile ei de pe rețelele sociale care au stârnit revoltă.

Brittany Boltinhouse a rămas fără titlul de Miss North Carolina USA la o lună după victoria care a făcut-o vedetă, după ce au fost redistribuite niște postări vechi cu conținut rasist, potrivit New York Post.

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Brittany Boltinhouse, în vârstă de 27 de ani, a fost oficial detronată miercuri, după ce organizatorii concursului au efectuat o „analiză amănunțită a informațiilor apărute recent”.

Reprezentanții A-Blaize Productions, compania care a organizat concursul Miss North Carolina USA, au declarat că decizia de a-i retrage titlul a fost una „dificilă”.

„Această decizie nu a fost luată cu ușurință”, au transmis organizatorii într-un comunicat. „Ea a urmat unei analize aprofundate a informațiilor apărute recent și s-a bazat pe ansamblul circumstanțelor, precum și pe responsabilitatea noastră de a proteja integritatea titlului Miss North Carolina USA și valorile organizației noastre.

Ca organizație căreia i s-a încredințat responsabilitatea de a selecta și pregăti femei pentru a reprezenta statele lor pe scena națională, trebuie să menținem standardele și valorile pe care deținătoarele titlurilor acceptă să le respecte atunci când primesc onoarea de a purta coroana”.

Thom Brodeur, președintele și directorul executiv al organizației Miss USA, nu a dezvăluit ce anume a scris Boltinhouse în postările de pe rețelele sociale, însă a subliniat că brandul „nu tolerează rasismul, homofobia, transfobia și nici limbajul care lipsește orice persoană de demnitatea sa, indiferent cine este aceasta”.

„Aceasta nu este o politică redactată doar pentru un comunicat de presă”, a declarat Brodeur. „Este standardul minim pentru ceea ce înseamnă să reprezinți acest brand”.

Brittany Boltinhouse și-a cerut scuze, potrivit lui Brodeur, însă acesta a afirmat că gestul său „nu șterge răul produs și nu schimbă rezultatul”.

Boltinhouse, antreprenoare din Wilmington, este acuzată că, între 2017 și 2019, a publicat sub un pseudonim mai multe mesaje pe rețelele sociale care conțineau o insultă rasială, potrivit publicației NCBeat.

Se presupune că aceasta a folosit în repetate rânduri termenul rasist pentru persoane de culoare și s-a descris drept „toxică” în postările publicate sub numele de utilizator „Sosa the Stallion”.

„Un titlu nu este un simplu trofeu. Este o poziție bazată pe încredere, oferită de o organizație și acceptată de o femeie care își asumă să respecte un anumit standard în spațiul public. Atunci când acel standard este încălcat, titlul nu poate continua ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Ceea ce ne-a fost prezentat nu a fost un incident izolat. A fost vorba despre un comportament manifestat pe o perioadă îndelungată.

De aceea s-a ajuns la această decizie și o susțin fără nicio rezervă”.

Boltinhouse, un model de origine honduriană și mexicană, folosește numele „Sosa” pe rețelele sociale. Ea a fost prima femeie de origine honduriană care a câștigat titlul Miss North Carolina USA.

„Există momente în viață care te schimbă pentru totdeauna. Acesta este unul dintre ele”, declara ea după victoria obținută pe 28 iunie, înainte de a le aduce un omagiu părinților ei.

„În ceea ce mă privește, port această coroană cu o mândrie imensă. Reprezentarea contează și sper ca fiecare fetiță care s-a întrebat vreodată dacă își are locul să poată vedea că îl are.

Mamă și tată... vă mulțumesc că ați fost temelia femeii care sunt astăzi. Sacrificiile voastre, credința voastră și iubirea voastră au construit caracterul femeii care stă sub această coroană. Această coroană este mai mare decât mine. Ea este pentru toți cei care au fost subestimați”.

Boltinhouse urma să participe la cea de-a 75-a ediție a competiției Miss USA, desfășurată pe parcursul a trei zile, care începe pe 24 august, la Miami, în statul Florida.

Myla Hadley, clasată pe locul al doilea în concurs, a preluat acum titlul deținut anterior de Boltinhouse.

Hadley a declarat că se simte „profund onorată” de mesajele de felicitare primite și că este pregătită să reprezinte statul Carolina de Nord la competiția Miss USA.