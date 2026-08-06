Antena 3 CNN Politică Bolojan spune că „într-o săptămână, două” ar putea trece legea salarizării: „Cu efort și înțelegere”

Bolojan spune că „într-o săptămână, două” ar putea trece legea salarizării: „Cu efort și înțelegere”

A.O.
2 minute de citit Publicat la 16:33 06 Aug 2026 Modificat la 16:41 06 Aug 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
proteste medici si sindicalisti cartel alfa
Legea salarizării a scos mii de angajați în stradă. Foto: Colaj Sanitas/Meridian

×
Etichete: Ilie Bolojan legea salarizarii unitare Palatul Cotroceni criza politica

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close