Bolojan spune că „într-o săptămână, două” ar putea trece legea salarizării: „Cu efort și înțelegere”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că proiectul legii salarizării unitare ar putea fi adoptat de Parlament „într-o săptămână, două”, dacă ar exista „efort și înțelegere” din partea tuturor liderilor politici. Declarația prim-ministrului vine în contextul în care, potrivit surselor Antena 3 CNN, la Palatul Cotroceni continuă discuțiile pe acest proiect de lege. În acest moment, blocajul este între ministere, în mod special se cer mai mulți bani pentru Sănătate și Educație.

Premierul a făcut această declarație după ce a fost întrebat dacă ratingul de țară al României ar putea fi retrogradat de agenția Moody's . Ilie Bolojan a explicat că instabilitatea politică îi sperie pe potențialii investitori, deoarece nu au o predictibilitate în ceea ce privește politicile publice.

„(...) Legea salarizării, cu un efort, cu înțelegere, ar putea trece într-o săptămână, două, nu văd o problemă”, a declarat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a criticat și modificarea proiectelor de lege privind PNRR votate de Parlament săptămâna aceasta pentru „plăți de poliță sau imagine politică”. Totuși, faptul că România își respectă angajamentele este un semnal bun către investitori, a adăugat premierul.

„În afară de aspectele legate de un anumit text sau altul, e important că România a trecut de testul îndeplinirii unor jaloane care ne garantează că nu vom pierde niște miliarde de euro care sunt foarte importante pentru analiza de rating, pentru că ele sunt calculate la buget, dar și în termeni reali, deoarece acești bani susțin investiții importante economic”, a spus Bolojan.

Prim-ministrul interimar a adăugat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline „cât mai repede posibil”.

„În mod cert, țara asta are nevoie de un guvern stabil cât mai repede posibil, dar un guvern care continuă ceea ce e necesar, care face ceea ce trebuie, nu ce dă bine, adică controlează gradul de îndatorare, reduce deficitele în continuare, luptă împotriva evaziunii, colectează mai mult, reduce cheltuielile statului, luptă cu cartelul privilegiaților care se opun la orice măsură de normalizare a unui domeniu”, a mai spus premierul.

Discuții la Cotroceni pe legea salarizării