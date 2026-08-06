"N-am mai văzut aşa miracol: 33 de mii de megawați-oră pe zi". Exporturi record de energie pentru Bulgaria, în criza de pe Dunăre

Bulgarii s-au gândit din timp și cum să armonizeze capacitatea de producție cu capacitatea de stocare. Foto: Profimedia Images

"N-am mai văzut niciodată un asemenea miracol: ajungem la 32-33 de mii de megawați-oră de export pe zi”, a declarat, joi, Dimitar Zarchev, directorul Departamentului Central de Dispecerat al Operatorului Sistemului Electric din Bulgaria. Afirmaţia a venit în contextul crizei de pe piața energiei din Bulgaria și din regiune, după producția limitată a centralelor nucleare din Paks (Ungaria) și Cernavodă (România) din cauza nivelului record scăzut al Dunării, notează Mediapool.

În același timp, au existat solicitări de capacitate transfrontalieră și achiziții de energie din Bulgaria de la traderi maghiari și români pentru 3.500-4.000 MW, iar în practică, oportunitățile de export au fost utilizate pe deplin.

Zarchev a comentat că, deşi capacitatea CNE Kozlodui ar fi limitată, țara nu ar avea probleme cu aprovizionarea, deoarece centrala pe cărbune Maritsa Iztok 2 funcționează cu cinci unități, barajele sunt pline, iar hidrocentralele pot participa mai serios la producția de energie electrică.

Bulgarii au sisteme de siguranţă separate

Răcirea reactoarelor și a combustibilului din bazinele reactoarelor se realizează prin sisteme de siguranță separate, independente de scăderea nivelului fluviului Dunărea. Acestea garantează funcționarea instalațiilor în toate stările de funcționare și în condiții de urgență, notează Agenția de Reglementare Nucleară bulgară.

Autonomia sistemelor de răcire se realizează prin bucle închise din care căldura este eliminată prin evaporare în atmosferă (bazine de pulverizare). Pe lângă CNE Kozlodui, există surse alternative de apă (stoc în canalul rece al centralei și puțuri suplimentare) pentru a compensa pierderile prin evaporare. Operatorul nuclear are, de asemenea, o rezervă suficientă de soluții tehnologice și apă pentru a menține unitățile într-o stare de siguranță.

Asigurarea siguranței centralei în astfel de condiții este supusă unei evaluări, atât în ​​cadrul evaluărilor periodice de siguranță efectuate, cât și al inspecțiilor internaționale, inclusiv al „testelor de stres” efectuate asupra centralelor europene după accidentul de la CNE Fukushima Daiichi.

În urma inspecțiilor, nu au fost identificate deficiențe de proiectare care ar putea avea un impact negativ asupra capacității sistemelor de a asigura siguranța centralei în condițiile unei scăderi semnificative a nivelului Dunării.

Având în vedere starea actuală a Dunării, bulgarii au introdus monitorizarea operațională la centrală. Cu o zi înainte, ministrul Energiei, Iva Petrova, se afla la amplasamentul CNE Kozlodui și a declarat că, dacă situația actuală a Dunării se păstrează, centrala poate continua să funcționeze la capacitate maximă de 2000 MW pentru încă câteva săptămâni.

„În cazul unui nivel scăzut prelungit al apei, în care consumul de apă pentru răcirea condensatoarelor turbinelor este insuficient, se prevăd măsuri pentru reducerea puterii unităților. Descărcarea unităților se efectuează în conformitate cu posibilitățile de asigurare a cantităților necesare de apă de răcire, iar în anumite cazuri puterea uneia sau a ambelor unități ar putea fi redusă”, a adăugat Autoritatea de reglementare nucleară.