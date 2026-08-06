Franța interzice apelurile nesolicitate de tip telemarketing, pentru a proteja consumatorii. 50.000 de joburi sunt în pericol în Maroc

2 minute de citit Publicat la 16:19 06 Aug 2026 Modificat la 16:20 06 Aug 2026

Un tânăr vorbește la telefon lângă turnul Eiffel din Paris, Franța. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Franța va interzice, începând cu 11 august, apelurile comerciale nesolicitate, în baza unei noi legi menite să protejeze consumatorii de tacticile agresive de vânzare și de practicile comerciale frauduloase care vizează în special persoanele vulnerabile, potrivit France24.

Noua lege, susținută de guvernul președintelui Emmanuel Macron, prevede amenzi de până la 75.000 de euro pentru fiecare apel ilegal efectuat de o persoană fizică și de până la 375.000 de euro pentru fiecare apel în cazul companiilor.

Companiile nu vor mai putea suna fără acordul consumatorului

Până acum, persoanele care nu doreau să primească apeluri de marketing trebuiau să își înscrie numărul într-un registru administrat de stat. Organizațiile pentru protecția consumatorilor au reclamat însă că numeroase call-center-uri ignorau această listă.

Noua legislație schimbă complet regulile.

„Companiilor le este interzis să contacteze consumatorii fără acordul lor prealabil. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment”, a declarat Alice Vilcot, șefa de cabinet a Direcției Generale pentru Concurență, Protecția Consumatorilor și Prevenirea Fraudelor.

Spre deosebire de sistemele de tip opt-out, în care consumatorii trebuie să ceară să nu mai fie contactați, Franța introduce un sistem opt-in, ceea ce înseamnă că firmele pot suna doar persoanele care și-au exprimat în mod explicit acordul.

Trei sferturi dintre francezi primesc apeluri nedorite în fiecare săptămână

Guvernul francez susține că legea este răspunsul la ani întregi de plângeri din partea consumatorilor.

Autoritățile estimează că aproximativ 75% dintre francezi primesc cel puțin un apel comercial nesolicitat în fiecare săptămână, iar mulți sunt contactați de mai multe ori.

În 2024, un grup format din 11 organizații pentru protecția consumatorilor a cerut interzicerea completă a acestor apeluri, acuzând „hărțuirea neîntreruptă a consumatorilor prin nenumărate apeluri de telemarketing nedorite, atât pe telefoanele fixe, cât și pe cele mobile”.

Legea a fost adoptată de Parlamentul francez anul trecut.

Există și excepții

Noua legislație permite totuși apelurile comerciale în anumite situații.

Consumatorii pot accepta în mod expres să fie contactați, de exemplu bifând o căsuță de consimțământ într-un formular. De asemenea, companiile își pot contacta propriii clienți cu noi oferte comerciale dacă între părți există deja o relație contractuală.

Persoanele care primesc apeluri ilegale le vor putea raporta prin intermediul unei platforme guvernamentale.

Autoritățile franceze amintesc că anul trecut o companie cu sediul în Irlanda a fost amendată cu 6 milioane de europentru încălcarea regulilor anterioare privind telemarketingul, după ce a apelat persoane înscrise în registrul celor care nu doresc să fie contactate.

Îngrijorări în Maroc

Noua lege a provocat îngrijorare în Maroc, unde o mare parte a industriei de call-center deservește piața franceză.

Ministrul marocan al Muncii, Younes Sekkouri, a declarat că aproximativ 50.000 de locuri de muncă ar putea fi afectate.

Potrivit oficialului, industria call-center-elor din Maroc a atras investiții de aproximativ 100 de milioane de dolari și generează venituri anuale de peste 1 miliard de dolari.

Costurile reduse cu forța de muncă, numărul mare de angajați francofoni și cheltuielile operaționale mai mici au transformat Marocul într-un centru important pentru externalizarea serviciilor de relații cu clienții ale companiilor franceze.

Președintele Federației Marocane a Serviciilor de Outsourcing, Youssef Chraïbi, a declarat că piața franceză a generat istoric peste 80% din veniturile industriei, însă telemarketingul reprezintă în prezent doar 15-20% din activitatea totală, sectorul diversificându-se în ultimii ani.

Alte țări au adoptat măsuri similare

Germania interzice apelurile comerciale nesolicitate încă din 2009.

Și Olanda a înăsprit recent legislația, interzicând companiilor să își contacteze propriii clienți cu oferte promoționale fără acordul lor prealabil.

În Statele Unite, Canada și Marea Britanie funcționează registre naționale de tip „Do Not Call”, în care cetățenii își pot înscrie numerele pentru a reduce apelurile comerciale nedorite.

În Regatul Unit, companiile care contactează persoane înscrise în aceste registre pot primi amenzi de până la aproximativ 670.000 de dolari pentru fiecare încălcare.