Guvernul Germaniei ia în calcul interzicerea partidului extremist AfD. Urmează alegeri regionale cruciale în septembrie

Cordonul sanitar „trebuie să împiedice dușmanii Constituției să obțină putere politică”, a spus vicecancelarul Lars Klingbeil. Foto: Getty Images

Lars Klingbeil, vicecancelar în guvernul Germaniei și ministru de finanțe, și-a exprimat susținerea față de posibilitatea inițierii unui proces de interzicere a partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), formațiune care continuă să crească în sondaje, ajungând chiar pe primul loc în cele făcute în landuri unde vor avea loc anul acesta alegeri regionale, relatează, miercuri, agenția EFE, citată de Agerpres.



Într-un articol publicat în săptămânalul Die Zeit, vicecancelarul Lars Klingbeil, care este și vicepreședinte al Partidului Social-Democrat German (SPD), a susținut, de asemenea, menținerea „cordonului sanitar” prin care formațiunile pro-UE de centru-dreapta și centru-stânga mențin izolat partidul AfD prin refuzul oricărei alianțe cu formațiunea reacționară, eurosceptică și anti-migrație.

Cordonul sanitar „trebuie să împiedice dușmanii Constituției să obțină putere politică. Protejează drepturile fiecărui individ și în același timp democrația noastră liberală, iar pentru mine și partidul meu acest lucru nu este negociabil”, a scris Lars Klingbeil în acel articol.

Dezbaterea despre scoaterea în afara legii a partidului AfD, lansată deja de în jur de doi ani, s-a intensificat după ce un ONG denumit „Societatea pentru Drepturi și Libertăți Civile (GFF)” a susținut, luna trecută, într-un raport, că acest partid este neconstituțional.

„Academicieni independenți au demonstrat că AfD lucrează cu un plan de distrugere a democrației noastre și a statului nostru de drept. Prin urmare, trebuie să examinăm dacă se întrunesc condițiile pentru un proces de interzicere. În acest caz, un proces de interzicere nu ar fi doar o opțiune, ci o datorie democratică de a proteja țara noastră”, consideră vicecancelarul german.

AfD-ul este favorit să câștige o serie de alegeri regionale

Alegeri regionale vor avea loc, în septembrie, în două landuri din estul Germaniei, Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, iar sondajele arată că AfD continuă să câștige popularitate și chiar amenință partidele de centru-dreapta și centru-stânga.

Mai mult, în Saxonia-Anhalt există și posibilitatea ca AfD să obțină majoritatea absolută. În cel mai recent sondaj, realizat de institutul Dimap, AfD are 41% în Saxonia-Anhalt, față 24% pentru Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, 13% pentru Stânga (Die Linke), 7% pentru SPD și 5% pentru Verzi. Dacă SPD și Verzii nu reușesc să atingă pragul de 5% și își pierd toate mandatele, un rezultat de aproximativ 40% ar oferi AfD majoritatea absolută.

În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, partidul AfD conduce, de asemenea, în sondajul făcut de același institut, cu 36% din intențiile de vot, urmat de SPD cu 29%, Stânga cu 12%, CDU cu 9% și Verzii cu 5%.

Extremiștii, urmăriți de serviciile secrete

Serviciul de informații german, Oficiul pentru Protecția Constituției, a clasificat deja AfD ca partid suspectat de extremism și a obținut decizii judiciare care-i oferă baza legală să monitorizeze comunicațiile acestui partid și să-l supravegheze folosind agenți sub acoperire.

Acțiuni de scoatere a unui partid în afara legii au mai fost lansate în trecut în Germania, dar împotriva unor formațiuni mici și niciodată împotriva unui partid care să fi atins un nivel de popularitate similar celui de care se bucură în prezent Alternativa pentru Germania (AfD). Pe de altă parte, criticii unui demers de acest fel avertizează că ar putea fi un proces îndelungat și cu un rezultat incert la Curtea Constituțională.