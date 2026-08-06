Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Data de la care nu se mai poate călători cu cartea de identitate model 1997 în UE

Carte de identitate model vechi 1997. Sursa foto: Portalul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne

Românii care dețin încă buletinul în formatul vechi nu sunt obligați să îl schimbe imediat, însă acesta va putea fi folosit doar până la o anumită dată. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP), cărțile de identitate emise după modelul din 1997 rămân valabile până la data expirării înscrisă pe document, dar nu mai târziu de 3 august 2031.

În prezent, la nivel național, cetățenii pot alege între cartea electronică de identitate (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS), după ce au fost create condițiile tehnice pentru emiterea noilor documente.

Modelul clasic de carte de identitate din 1997 mai este eliberat doar în situații speciale, cum ar fi în cadrul misiunilor diplomatice și consulare ale României din străinătate sau pentru persoane aflate în situații care nu permit emiterea noilor documente, precum cele private de libertate, netransportabile ori internate în unități sanitare.

Până când poate fi folosit buletinul vechi

Persoanele care au o carte de identitate model 1997 încă valabilă o pot utiliza până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031. După această dată, vechiul model nu va mai putea fi folosit.

Tot de la aceeași dată, cartea de identitate model 1997 nu va mai putea fi folosită nici ca document de călătorie în UE/Schengen chiar dacă documentul se mai află tehnic în termen de valabilitate.

Ce aduce nou cartea electronică de identitate

Noua carte electronică de identitate este realizată din policarbonat și conține un cip electronic securizat, în care sunt stocate datele de identificare ale titularului.

Documentul oferă un nivel ridicat de protecție împotriva falsificării și a furtului de identitate, poate fi utilizat ca document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și permite accesul la serviciile publice electronice, inclusiv utilizarea semnăturii electronice.

Autoritățile subliniază că datele stocate pe cip nu pot fi accesate fără acordul titularului, fiind necesară introducerea unor coduri PIN de securitate.

Ce este cartea de identitate simplă

Pentru persoanele care nu doresc carte electronică de identitate există și varianta cărții de identitate simple (CIS).

Aceasta are același format ca noua carte electronică, respectiv dimensiunea unui card bancar, și beneficiază de elemente moderne de securitate, superioare celor ale buletinului emis după modelul din 1997.

Spre deosebire de CEI, cartea de identitate simplă nu conține cip, nu poate fi utilizată pentru accesarea serviciilor electronice și nici ca document de călătorie în interiorul Uniunii Europene.

De ce este înlocuit vechiul model

Potrivit DGEP, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este realizată pe suport de hârtie de tip Teslin și folosește elemente de securitate concepute în urmă cu aproape trei decenii.

Autoritățile arată că acest model nu mai respectă standardele actuale de securitate și este mai vulnerabil la falsificare decât noile documente de identitate.