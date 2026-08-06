Descoperire arheologică senzațională în Turcia: o statuie veche de 2.000 de ani a fost folosită pentru repararea unui drum roman

Potrivit autorităţilor turce, sculptura datează între anii 470 și 450 î.Hr. și reprezintă unul dintre exemplele foarte rare de statuie monumentală din marmură din acea perioadă. Sursa foto: Ministerul Culturii din Turcia/basin.ktb.gov.tr

O statuie din marmură, înaltă de peste doi metri, datând din secolul al V-lea î.Hr., a fost descoperită în timpul săpăturilor arheologice din orașul Sardes, din vestul Turciei. Sculptura a fost găsită sub un drum din epoca romană, unde fusese folosită ca umplutură, circumstanță care a favorizat totuși starea sa de conservare.

Potrivit ministrului turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, sculptura datează între anii 470 și 450 î.Hr. și reprezintă unul dintre exemplele foarte rare de statuie monumentală din marmură din acea perioadă, relatează Il Messaggero.

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Statuia, care va fi expusă la Muzeul Manisa după restaurare și conservare, a fost recuperată în două fragmente mari, dezvăluind o mare parte din față, mâini și faldurile hainelor. Statuia înfățișează o femeie purtând un himation, mantia tradițională grecească, peste un chiton și un veșmânt decorat cu benzi orizontale. Potrivit experților, acest tip de îmbrăcăminte nu seamănă cu sculpturile din Anatolia sau Grecia continentală, ci amintește de o tradiție locală din regatul Lidiei.

În mâna dreaptă, femeia ține ceea ce ar putea fi o gutuie, interpretată ca fiind o ofrandă votivă, un element care ar putea contribui la aprofundarea înțelegerii noastre asupra practicilor rituale și credințelor religioase ale orașului antic. Descoperirea este deosebit de importantă, deoarece prezintă elemente stilistice tranzitorii.

Potrivit arheologilor de la Direcția Generală a Patrimoniului Cultural și Muzeelor ​​din Turcia, care au efectuat săpăturile, postura frontală și părul lung amintesc de modele din secolul al VI-lea î.Hr., în timp ce realizarea naturalistă a feței și a mâinilor aparține limbajului epocii clasice timpurii.

Sardes, acum inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, a fost o importantă răscruce între culturile greacă, lidiană și persană în antichitate. Prin urmare, potrivit arheologilor, noua descoperire ar putea oferi informații valoroase despre relațiile culturale și artistice dintre aceste civilizații din estul Mediteranei.