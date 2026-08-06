Un avion care a plecat din Arad a fost obligat să aterizeze la Otopeni să alimenteze. Cisterna de kerosen așteaptă la coadă la Năvodari

1 minut de citit Publicat la 14:07 06 Aug 2026 Modificat la 16:19 06 Aug 2026

Avionul de Antalya a decolat cu doar 2.000 de litri de kerosen la bord. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Aeroportul Arad a rămas fără kerosen la cursa către Antalya, relatează, joi, Agerpres.

Agenția de presă citează conducerea aeroportului, potrivit căreia penuria de carburant s-a înregistrat după ce o cisternă ce urma să fie încărcată la Năvodari nu a ajuns la timp.

Cursa către Antalya a decolat miercuri, dar aeronava a primit doar 2.000 de litri de kerosen, mai puţin decât comandase, pentru că stocul local s-a epuizat.

Conducerea aeroportului din Arad menționează că nu sunt programate alte zboruri până miercurea viitoare, iar până atunci combustibilul ar urma să fie în stoc.

Explicațiile conducerii aeroportului: "O firmă se ocupă de combustibil"

"Furnizarea combustibilului de aviaţie este realizată de o firmă, nu de către aeroport.

Aceasta are contact cu operatorii aerieni. Pentru cursa de ieri (miercuri, n.r.) către Antalya, i-a fost solicitată o cantitate, dar care a fost acoperită parţial", a precizat Ovidiu Moşneag, directorul aeroportului.

El a adăugat că cisterna încărcată la Năvodari ar urma să sosească "în următoarele zile, timp în care nu sunt programate zboruri, nici charter, nici cargo".

Aeroportul Arad nu mai are curse regulate din 2015.

Această facilitate aeroportuară mai deservește doar zboruri sezoniere turistice, precum și curse ocazionale charter şi cargo.

Avionul plecat de la Arad a aterizat la Otopeni

Cursa charter directă Arad - Antalya a fost nevoita să facă o escală pe aeroportul din Otopeni pentru alimentare, după cee a decolat de fără suficient combustibil la bord, arată surse Antena 3 CNN.

Aeronava a fost alimentată la Arad cu ultimii 2000 de litri de combustibil, înainte să decoleze.

O firmă din Iași, care asigura alimentarea cu kerosen la Arad, a transmis, săptămâna trecută, că cisterna sa se află în coadă de așteptare la terminalul din Navodari.

Până când această cisternă ajunge in Arad, aeroportul rămâne fără combustibil.

Singura cursă cu frecvență săptămânală de pe acest aeroport este zbordul charter spre Antalya.