Bolojan a anunțat în ce condiții va fi raționalizată energia pentru marii consumatori: "Criza ar mai putea dura o săptămână, două"

Bolojan a anunțat în ce condiții va fi raționalizată energia pentru marii consumatori. FOTO Facebook Ilie Bolojan

Criza energetică ar putea continua încă o săptămână sau două, iar situația se poate agrava dacă grupul 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă nu va mai putea funcționa sau dacă România nu va mai putea face importurile necesare seara, din cauza opririi unor capacități de producție în țările vecine, a avertizat joi, premierul Ilie Bolojan. Guvernul va autoriza vineri Transelectrica să aplice, dacă va fi nevoie, măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali.

Premierul Ilie Bolojan a avertizat că perioada dificilă din sectorul energetic ar putea continua încă una sau două săptămâni. În acest interval, autoritățile vor încerca să mențină în funcțiune toate capacitățile de producție disponibile, în special în orele de vârf, între 19.00 și 23.00.

Potrivit premierului, cea mai mare vulnerabilitate este grupul 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă, a cărui funcționare depinde de debitul Dunării.

Bolojan a precizat că România importă seara între aproximativ 1.700 și 2.500 MW. Situația s-ar putea agrava dacă țările vecine ar opri capacități de producție și nu ar mai putea furniza energia necesară sistemului românesc, a spus el.

Premierul a menționat că vineri, într-o ședină extraordinară de Guvern, va autoriza Transelectrica să aplice, dacă va fi nevoie, măsuri de limitare a consumului pentru anumite categorii de clienți industriali. Companiile vizate vor fi anunțate cu 24 de ore înainte.

Consumatorii casnici, spitalele și alte servicii esențiale nu vor fi deconectate, a spus Bolojan, care a subliniat că măsurile sunt preventive și vor fi aplicate doar dacă situația sistemului energetic o va impune.

Bolojan le-a cerut populației, firmelor și autorităților locale să continue reducerea voluntară a consumului de energie în orele de seară, pentru a evita măsuri mai dure și pentru a reduce presiunea asupra Sistemului Energetic Național.

Declarațiile lui Ilie Bolojan:

"Vom forma un plan operativ național în sectorul energetic, care va cuprinde reprezentanți ai principalilor producători și furnizori de energie din România, în jur de 15 persoane.

Vom avea în vedere ca grupurile de producție să funcționeze la putere maximă, să pornim grupurile aflate în rezervă sau să le avem pregătite pentru a furniza putere maximă în orele de vârf, între 19:00 și 23:00.

Toate grupurile care au fost în reparații au fost repuse în funcțiune, iar lucrările au fost urgentate pentru ca acestea să reintre cât mai repede în producție. De asemenea, a fost grăbită finalizarea lucrărilor de mentenanță.

Am discutat cu toate țările vecine cu care avem interconexiuni, pentru a ne asigura importurile de energie electrică în orele de seară. Avem posibilitatea să importăm până la 4.000 MW din Bulgaria, Serbia și Ucraina.

Am avut în vedere ca exporturile să se facă exclusiv în perioadele în care România are excedent de energie.

În ceea ce privește limitarea consumului pentru clienții industriali racordați la Sistemul Energetic Național, vor fi stabilite mai multe tranșe de consumatori. Mâine va avea loc o ședință extraordinară de Guvern în care vom aproba aceste tranșe și vom mandata Transelectrica să aplice măsurile, cu o notificare prealabilă de 24 de ore pentru consumatorii industriali vizați.

Cetățenii nu vor fi limitați sau deconectați. Consumatorii casnici sunt exceptați.

De asemenea, nu vor fi incluși consumatorii ale căror activități nu pot fi întrerupte, precum sanatoriile, spitalele, stațiile care alimentează sistemele de gaze și alte servicii esențiale.

Mâine va fi publicată hotărârea. Dispeceratul Transelectrica va analiza datele din piață și, în funcție de situația care ar putea apărea, va transmite notificările cu 24 de ore înainte.

În prezent, nu avem probleme care să impună astfel de măsuri, dar adoptarea hotărârii ne pregătește pentru o posibilă situație dificilă.

Obiectivul este să menținem în funcțiune toate grupurile care pot produce energie. Cel mai important și cel mai vulnerabil este grupul 2 de la Cernavodă.

Lucrările de dragaj, eliminarea pintenului care obturează cursul Dunării și scufundarea controlată a barjelor urmăresc menținerea unui debit corespunzător pe brațul Dunărea Veche și în zona Cernavodă. Chiar dacă prognozele indică o scădere a debitului Dunării în zilele următoare, ne dorim să asigurăm un nivel al apei care să permită funcționarea acestui grup la capacitate maximă.

Este important ca și în țările vecine, precum Bulgaria, unde funcționează centrala de la Kozlodui, și Ungaria, sistemele energetice să funcționeze normal.

În fiecare seară, importurile pe care le realizăm sunt de aproximativ 1.700, 2.000 sau chiar 2.500 MW.

Le mulțumesc firmelor care au luat măsuri pentru reducerea consumului. Menținerea unui consum scăzut în orele de seară este necesară pentru a evita limitarea consumului sau deconectarea unor consumatori industriali.

Fac un apel către toți cetățenii, autoritățile locale și consumatorii să țină cont de faptul că această perioadă dificilă nu s-a încheiat. Ea ar putea continua încă una sau două săptămâni.

Menținerea măsurilor de reducere voluntară a consumului în orele de seară este foarte importantă.

Problemele pot apărea dacă grupul de la Cernavodă nu mai poate funcționa sau dacă importurile de seară nu mai pot fi realizate din cauza opririi unor capacități de producție în țările vecine.

Mâine vom aproba o nouă hotărâre prin care autorizăm Transelectrica, în calitate de operator de transport, să pună în aplicare cadrul normativ privind limitarea consumului în Sistemul Energetic Național. Măsurile vor fi aplicate doar dacă va fi necesar, la dispoziția Dispeceratului Energetic Național, cu notificarea prealabilă a consumatorilor vizați cu 24 de ore înainte".