Imagini exclusive cu Centrala de la Cernavodă, unde se așteaptă cu emoții mari creșterea Dunării. „Mai rezistăm 5-7 zile”

Imagini exclusive cu Centrala de la Cernavodă, unde se așteaptă cu emoții mari creșterea Dunării. Foto: Antena 3 CNN

Antena 3 CNN a fost la Centrala Nucleară de la Cernavodă și a filmat Unitatea 2, care riscă să fie oprită în următoarele zile din cauza nivelului tot mai scăzut al Dunării. Directorul centralei, Romeo Urjan, avertizează că prognoza pentru următoarele zece zile este nefavorabilă și indică o scădere a apei cu încă aproximativ 30 de centimetri, nivel care ar obliga oprirea reactorului. Intervențiile de pe brațul Bala au câștigat până acum două zile de funcționare, iar scufundarea celor patru barje ar putea aduce încă două-trei zile.

Situația Unității 2 rămâne critică, în ciuda intervențiilor făcute pe brațul Bala. Detonarea stâncii Pârjoaia a ridicat nivelul apei din bazinul de aspirație al centralei cu doi centimetri. Cum prognoza indica o scădere zilnică tot de doi centimetri, efectul net este de patru centimetri, echivalentul a aproape două zile suplimentare de funcționare.

„Prognoza nu este favorabilă în momentul de față. Pentru următoarele 10 zile avem o scădere prognozată cam de 2-3 cm, deci ne așteptăm la încă 30 cm, ceea ce ne va obliga să oprim”, a declarat Romeo Urjan pentru Antena 3 CNN.

În lipsa altor intervenții, Unitatea 2 ar putea fi oprită peste aproximativ cinci-șapte zile. Scufundarea celor patru barje încărcate cu piatră ar putea aduce încă două-trei zile, astfel încât reactorul să poată funcționa, în total, aproximativ zece-unsprezece zile.

Fiecare reactor are nevoie de o piscină olimpică de apă în fiecare minut

Directorul Centralei Nucleare de la Cernavodă a explicat pentru Antena 3 CNN cum este folosită apa Dunării pentru răcirea instalațiilor și cât de mare este cantitatea necesară pentru funcționarea unei singure unități.

„Apa de răcire funcționează în felul următor sau ne ajută în felul următor: fiecare unitate nucleară are nevoie de 40m³/s pentru funcționare în regim normal. Asta înseamnă, am făcut eu un calcul, o piscină olimpică în fiecare minut pentru fiecare reactor. Deci în spatele acestor ziduri, în spatele casei sitelor se află casa pompelor, site, grătare și sunt trei pompe mari de 11m³/s fiecare care asigură răcirea condensatorului turbinei. Acea răcire este necesară pentru a produce cei 700 de megawați pe care îi produce o unitate nucleară. În afară de acele pompe de răcire pentru condensatorul turbinei, mai avem și pompele de răcire pentru sistemele de răcire ale reactorului, care și ele mai consumă 10m³ în total, deci ajunge la 40m³/s la fiecare unitate”.

În acest moment, Unitatea 2 mai poate funcționa între cinci și șapte zile, însă estimarea s-a îmbunătățit după derocarea stâncii de pe brațul Bala.

„Noi avem prognoză în momentul de față între 5 și 7 zile. Este optimist pentru că ieri aveam 5 zile, astăzi avem 7, datorită măsurilor care s-au luat ieri prin derocarea stâncii de la Bala.”

Detonarea stâncii a adus un câștig net de patru centimetri

Romeo Urjan a explicat că, după intervenția făcută la stânca de pe brațul Bala, apa nu doar că a încetat să mai scadă, ci a înregistrat și o ușoară creștere.

„Azi dimineață, după operațiunea care a avut loc la stânca de la Bala, am constatat o creștere a nivelului în bazinul de aspirație la Cernavodă cu circa 2 cm. Cum noi ne-am fi așteptat în mod normal la o scădere de 2 cm în fiecare zi, conform prognozei, avem un efect net de 4 cm. Asta înseamnă aproape două zile de funcționare suplimentară a reactorului 2 de la Cernavodă”, a declarat directorul centralei.

Debitul Dunării este însă în continuare în scădere, iar tendința ar urma să se mențină în următoarele una-două săptămâni.

„Prognoza în următoarele zile este în scădere continuă pentru următoarele una-două săptămâni. Deci, dacă nu luăm alte măsuri, cum sunt aceste barje care vor fi instalate la Bala, într-adevăr, după în jur de cinci-șapte zile vom fi nevoiți să oprim și Unitatea 2, din cauza nivelului scăzut”, a spus Romeo Urjan.

Cele patru barje ar putea aduce încă două-trei zile

Miercuri, autoritățile vor scufunda patru barje încărcate cu piatră pe brațul Bala. Scopul este ca o parte mai mare din apa fluviului să fie îndreptată spre Dunărea Veche și spre zona din care Centrala de la Cernavodă își asigură apa necesară răcirii.

Directorul centralei spune că efectul exact al operațiunii nu poate fi calculat deocamdată, dar estimarea este că nivelul apei ar putea crește cu încă cinci-șase centimetri.

„Noi avem în momentul de față o estimare care este destul de grosieră, nu avem o precizare foarte fixă asupra acestui efect. Dacă apreciem că ar mai fi încă cinci-șase centimetri, deci două-trei zile în plus de funcționare, dacă operațiunea poate fi un succes mai mare, atunci, bineînțeles, și zilele de funcționare vor fi mai lungi, dar noi ne așteptăm în continuare la o creștere de două-trei zile cu această operațiune. În total, zece-unsprezece zile”, a explicat Romeo Urjan.

Efectul scufundării barjelor nu va putea fi observat imediat la Cernavodă, deoarece apa trebuie să parcurgă aproximativ 60 de kilometri.

„Durează cam 24 de ore până se simte efectul aici, de la coborârea barjelor, că sunt sunt 60km de la Bala până la noi. Joi vom vedea efectul barjelor asupra nivelului apei”.

Operațiunea trebuie făcută cu atenție, deoarece scufundarea barjelor și lucrările din albie pot crește turbiditatea apei. Dacă apa devine prea încărcată cu mâl și sedimente, aceasta poate crea probleme sistemului de răcire al reactorului.

Romeo Urjan spune însă că centrala dispune de sisteme care pot gestiona creșterea turbidității.

„Ar putea crea o problemă, mai ales dacă facem dragare aproape de noi aici. Dar avem soluții și pentru turbiditate. Avem site, grătare, batadouri, avem sisteme cu care ne vom descurca. Nu e o problemă, să vină apa și noi ne descurcăm.”

Trei intervenții pentru a menține centrala în funcțiune

Pe lângă dislocarea stâncii și scufundarea barjelor, autoritățile efectuează și lucrări de dragare a albiei Dunării. Potrivit lui Romeo Urjan, cele trei intervenții pot prelungi funcționarea Unității 2 cu aproximativ patru-cinci zile față de scenariul în care nu s-ar fi făcut nimic.

„În momentul de față, acestea sunt măsuri temporare pentru această perioadă. Nu sunt în plan alte activități sau, cel puțin, nu știu eu de alte operațiuni care să crească nivelul apei în Dunăre. Deci rămânem cu aceste două măsuri. Aș vrea să adaug că mai există și a treia operațiune, care se desfășoară în paralel de colegii de la Transporturi: dragarea fundului Dunării, care și aceasta ne-a ajutat. Dar, în sfârșit, aceste trei operațiuni - dragare, derocare și scufundare de barje - duc la o creștere de nivel de patru-cinci zile suplimentare, dar de aici încolo alte măsuri nu sunt luate în considerare sau nu le cunosc eu”, a mai spus directorul centralei.

Unitatea 1 va fi oprită în 2027 pentru retehnologizare

În interviul acordat Antena 3 CNN, Romeo Urjan a vorbit și despre viitorul Unității 1, care își va încheia actualul ciclu de funcționare în decembrie 2027. Reactorul va fi apoi oprit pentru un proces de retehnologizare care va dura aproximativ doi ani și jumătate.

„În 2027, în decembrie. Noi am luat măsuri de extindere, deci ar fi trebuit să expire cu mai devreme, cu câteva zeci de mii de ore de funcționare dar noi l-am extins până în decembrie 2027 și în 2027 îl oprim pentru retehnologizare. Adică după 30 de ani de funcționare, reactorul unității 1, retehnologizare doi ani și jumătate și mai funcționează încă un ciclu de 30 de ani”.